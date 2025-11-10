Vinotinto sub 17 derrotó a Haití y aseguró el primer puesto del Grupo E del Mundial

La selección nacional de fútbol de Venezuela Sub 17 derrotó 4-2 a su similar de Haití en su última presentación de la primera fase del Mundial de la categoría que se disputa en Catar, y se quedó con el primer puesto del Grupo E.

La Vinotinto se fue arriba en el minuto 6’ con un gol de Diego Claut, tras un centro desde la izquierda de Ricardo Rincones y al 14’ con un tanto de John Mancilla aumentó la cuenta al ejecutar un penal.

Haití comenzó a asechar y al 41’ Dabens Jacquet logró hacer el descuento y se fueron al descanso 2-1 al favor de los criollos.

En la segunda etapa ambos elencos se lanzaron al ataque y consiguió Haití igualar el marcador al 72’, con una definición de Woodson Felix tras un pase desde la izquierda.

La Vinotinto no se desaminó y al 80’ llegó el desempate luego de que David García superara a dos contrarios en el área caribeña.

Al 90+4′ llegaría la cuarta anotación de Venezuela luego de una falta clara a favor de García, quien se encargó de cobrar el penal y poner cifras definitivas al encuentro 4-2.

REDACCIÓN MAZO