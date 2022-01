Violencia armada en México: Asesinan a otra periodista, la tercera en 2022

Una periodista mexicana fue asesinada en la ciudad de Tijuana (noreste), una semana después del asesinato de otro periodista, según anunció la fiscalía regional.

La periodista mexicana, Lourdes Maldonado, perdió su vida luego de ser atacado el domingo por la noche (hora local) con una “arma de fuego” en Tijuana, ciudad fronteriza con EEUU La tragedia que se considera el tercer caso de asesinato de los periodistas en 2022 en México.

El ataque tuvo lugar una semana después de que el pasado lunes también fue asesinado otro periodista, Margarito Martínez, en Tijuana. En este marco, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exigió a las autoridades mexicanas que investiguen el ataque de manera “exhaustiva y transparente”.

A su vez, la delegada de Reporteros Sin Frontera en México, Balbina Flores, condenó los actos violentos en contra de los periodistas en México denunciando que tales crímenes “envían el mensaje de que se mata a los periodistas y no pasa nada porque no hay quién los detenga”.

México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo con más de un centenar de comunicadores asesinados, desde 2000 la Comisión de Derechos Humanos (defensoría) ha registrado 145 asesinatos de periodistas en el país norteamericano, 7 de los casos tuvieron lugar en 2021.

I posted this 2 years ago. #Tijuana journalist Lourdes Maldonado tells Mexico's President @lopezobrador_ that she fears for her life because of ex Governor & Lopez's close friend Jaime Bonilla. A few days ago she won a lawsuit against him. Maldonado was murdered a few hours ago. https://t.co/DHgl7iZ46P

— David Wolf (@DavidWolf777) January 24, 2022