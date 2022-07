Violencia entre bandas agrava inseguridad alimentaria en Haití

El representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Haití, Jean-Martin Bauer, advirtió este martes que la violencia entre pandillas y el clima de agitación política está agravando la crisis humanitaria en esa nación, donde unos 4.5 millones de personas, casi la mitad de la población, pasa hambre.

Durante un encuentro con la prensa, el funcionario detalló que muchos haitianos abandonan el país desesperados debido al deterioro de la seguridad, la crisis económica y la inseguridad alimentaria.

Expresó que los ciudadanos están al límite, presionados por una situación insostenible a la que tributan “la creciente inflación, el alto costo de los alimentos y el deterioro de la seguridad”.

