Virginia Varela: “Me ayudaron la fe, mi familia y el rugby”

La venezolana es referí y educadora de World Rugby

Prensa del Comité Olímpico Venezolano (COV) reprodujo una nota especial de World Rugby sobre la situación que atravesó la árbitro internacional Virginia Varela, convaleciente de cáncer.

Señala la nota del COV que el rugby ha marcado las vidas de muchos, y le ha servido a Virginia Varela, la venezolana que acredita al rugby como un elemento clave en su recuperación del cáncer.

Varela es referí y educadora de World Rugby. Está casada con el presidente de la Federación Venezolana de Rugby, Erickson Bermúdez. La disciplina ha sido parte de su ADN por muchos años y la ha ayudado en tiempos de extrema necesidad.

Diagnosticada con cáncer de mama en 2016, justo cuando había regresado de su primer compromiso internacional como referí en Chile, el Sudamericano de Rugby Playa, Varela es muy consciente de que su historia ya ha inspirado a muchos en su país y la región.

“He compartido mi experiencia y me han dicho que he sido de ayuda a muchos otros en distintas circunstancias. En un principio, no lo veía así. Siempre pensé que era mi historia, una en la que el rugby había tenido un rol positivo e importante”, aseveró.

MUY POSITIVA

Cuando comenzó con el tratamiento de quimioterapia debió dejar de refregar ya que estaba muy débil para la actividad física y no la dejaban estar al aire libre. Aun así, el rugby «que es mi vida, me ayudó a ser quien soy», le dio una renovada plataforma para mantenerse activa, ocupada y enfocada en cosas positivas.

“Cuando la gente se enteró de que estaba enferma, el amor y apoyo que recibí de la comunidad del rugby fue extraordinaria. Mi familia y amigos fueron motores incondicionales en el apoyo. Sus mensajes, su amor, su apoyo, hasta el apoyo financiero que recibí fue abrumador», contó

Su educador de World Rugby la convenció de seguir la ruta del arbitraje: “Me dijo ‘conoces las reglas, por qué no nos ayudas con los cursos y talleres de arbitraje?’. Esto me dio un empujón muy grande, me dio fuerza y me permitió sentirme útil con el rugby».

La madre de dos niños dice que mantenerse enfocada en el rugby le ayudó a quitarse de la cabeza temas más apremiantes: “Se abrió un nuevo mundo y comencé a leer y estudiar las leyes del rugby; entendí que había muchas cosas que podía hacer para mantenerme ocupada y ser de utilidad al deporte que amamos, en casa».

Finalizada su quimioterapia, tiene un nuevo horizonte: «Le señalé a la Federación Venezolana de Rugby que quería dedicarme a la educación y la enseñanza; además, el año pasado, en el segundo intento, conseguí ser educadora de World Rugby. Para otros, pasar el curso de educador puede ser sencillo. Yo no puedo describir en palabras lo que esto significó para mí”.

Cuando se la consulta sobre el rol que tuvo el rugby en su recuperación, habla con convencimiento: “Fue todo. ¡Es todo! Estaba sin cejas, sin pestañas, sin cabello, pero con una sonrisa, y con el rugby. Llevándolo a cada rincón, trabajando para seguir enseñando con cariño. Me ayudaron la fe, mi familia y el rugby. Nunca me permití pensar en nada diferente».

Si bien ha pasado el tiempo, su historia de vida inspira: “Si sirve para ayudar a una sola persona a valorar el rugby como instrumento para estar mejor, en un momento complicado como este que estamos viviendo hoy, pues bueno, ya habrá servido. No quise, ni quiero ser motivo de compasión, sino de inspiración”.

Y cierra, contundente: “…Ay, el rugby, qué herramienta hermosa y extraordinaria es por Dios!».

T/ Redacción CO

F/ Cortesía COV

Caracas