Vladimir Padrino López: Ante el asedio imperialista se ha impuesto la capacidad de resistencia del pueblo

Ministro de la Defensa pidió a las fuerzas militares del país estar preparadas para defender la paz y la soberanía de Venezuela

El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino López, encabezó junto a 3.450 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la Marcha por la Lealtad Militar en el Fuerte Conopoima, en el estado Guárico.

Los efectivos castrenses ratificaron su compromiso con la defensa de la patria, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la lealtad a su comandante en jefe y presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Juraron defender la soberanía, la paz y el desarrollo del pueblo soberano en perfecta unión cívico-militar.

El ministro del Poder Popular para la Defensa reconoció como un avance que la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) esté al mando de un general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Esto lo hemos venido logrando en los últimos años con el pensamiento, la idea y la estrategia general, nacional y militar del comandante Hugo Chávez, y todo lo que hemos construido bajo ese lineamiento de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro”, aseguró.

Padrino López además reiteró que la FANB está consciente de su rol histórico en estos momentos de coyuntura e independencia nacional.

El ministro de Defensa afirmó que el país enfrenta nuevamente una batalla por su libertad y que están en disputa dos modelos, el que promueve Estados Unidos y el de la Revolución Bolivariana.

“Sin lugar a dudas estamos librando una segunda guerra por nuestra independencia con otros actores, pero con las mismas posiciones antagónicas de dominio colonial, pero también de la resistencia caribe, patriótica, bolivariana, es el monroísmo versus el bolivarianismo”, aseveró.

Padrino López pidió a las fuerzas militares del país estar preparadas para defender la paz y la soberanía de Venezuela.

Recordó la importancia que para el continente tuvo la Batalla de Pichincha, y pidió el cese de las agresiones del Gobierno imperialista. “¡Ante el asedio resistencia!”, dijo.

Ratificó las tres líneas del presidente Maduro para vencer el asedio imperial: estabilidad política, felicidad del pueblo mediante los mecanismos diseñados por la Revolución y la recuperación económica.

Vladimir Padrino López estuvo acompañado por el A/J Remigio Ceballos Ichaso, comandante estratégico operacional de la FANB, del M/G Carlos Leal Tellerías, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, así como también de oficiales, mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la FANB.

Marcha de la lealtad

El Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro Moros, encabezó el viernes 17 de mayo las marchas por la lealtad militar junto al Estado Mayor Superior y todo el personal acantonado en las Zonas de Defensa Integral (ZODI).

“He venido a las marcha por la lealtad militar con todas las tropas que están aquí a darles un solo mensaje claro: la lealtad es el valor más supremo para mantener y expandir la unión y la cohesión de la FANB como columna vertebral de la paz de la República, de la existencia de la República”, dijo el presidente Maduro antes de comenzar la movilización en el estado Aragua.

Comentó que así como el 30 de abril la FANB se pronunció contra los traidores que burlaron su uniforme junto a los políticos golpistas, hay que acrecentar los cuidados y la vigilancia para fortalecer la moral contra las arremetidas ordenadas por el imperio norteamericano.

“Para que el imperialismo, la oligarquía golpista, no entre ni por un milímetro en el corazón ni en la mente de ningún soldado en Venezuela. Derrotar de cuajo la traición, el complot y la conspiración. Derrotarlo, cortarle las manos y decir que en la FANB no hay traición, no hay golpistas; hay revolucionarios, hay chavistas, hay socialistas”, agregó el Jefe del Estado.

T/ Luis Ángel Yáñez

F/ Prensa Presidencial