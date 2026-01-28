Vladimir Padrino López : «La soberanía de los Estados debe prevalecer»

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, evaluó junto al Estado Mayor Superior (EMS) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuáles son los retos y oportunidades que surgen en la actualidad del país.

Padrino López reiteró que el cuerpo castrense sigue en su «evolución institucional en una realidad en la que la geopolítica sugiere que el orden basado en normas tiende a desaparecer».

«Nosotros tenemos la fuerza de nuestro poder inexorable: la verdad y la vigencia histórica. La soberanía de los Estados debe prevalecer», dijo Padrino López en una publicación en redes sociales.

T/CO