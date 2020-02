Voleibol abrirá contra Japón los Olímpicos Tokio 2020

Venezuela ya conoce el calendario de las competencias de voleibol masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Abrirá contra el local Japón el 25 de julio a las 3:25 am, hora de nuestro país.

Luego chocará con Irán el 26 de julio a las ocho de la noche. El tercer juego criollo será contra Polonia el día 29 de julio a las 3:25 am. Canadá esperará por Venezuela el 30 de julio a las 8 am y nuestro país cerrará su participación en el grupo A ante Italia el 2 de agosto a las 3:25 am.

“Son cosas que nosotros no controlamos. Nosotros tenemos que ajustarnos y prepararnos para eso. Siempre va a ser muy difícil, pero haremos todos lo posible para competir. Tenemos que prepararnos para eso. Sabemos que es un tema de comercialización y televisión, además de estrategia. No es un secreto que por ranking somos los más débiles de la competencia. Jugamos contra el 2 (Polonia), 7 (Italia), 8 (Irán), 9 (Japón) y 10 del mundo (Canadá), siendo nosotros 32”, afirmó Ronald Sarti, director técnico de la selección venezolana.

JUGAR MÁS NADA

“Para nuestras posibilidades abrir contra Japón era lo normal. Después, también hay que jugar los partidos y nosotros tenemos la capacidad de jugar. Era entendible abrir contra Japón. Va a ser un partido con el estadio repleto de gente. Tenemos que ir preparados para eso. Debemos aprovechar la presión de ellos mismos. Ellos están obligados a ganar. Nosotros tenemos que jugar con esa presión que puedan tener. Generarla con nuestro juego si tenemos una buena preparación”, destacó Sarti.

«Después de haber logrado esta hazaña. Ahora tenemos mucho más ánimo, más fuerza, más ganas. Es una motivación que no tiene precio. Ya estamos allí. El esfuerzo valió la pena. También está la sensación de que si eso fue posible, ahora queremos más”, comentó Luis Arias, quien milita con el Cizre Belediye a Haliliy, en Turquía.

Por su parte, José “Chema” Carrasco, capitán de la selección nacional y quien milita en Rumania, acotó: “Relajados, no. Más tranquilos, sí. Creo que así vamos a jugar mejor. Queremos dar un buen espectáculo. Sabemos que no somos favoritos a nada, por la trayectoria de los otros países participantes. Pero tampoco es imposible. Lo importante es ir paso a paso. Hacer una buena preparación. Llegar bien y en los Olímpicos proponernos. Jugar punto a punto”.

