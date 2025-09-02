Voleibol criollo conquistó la Copa Panamericana

La selección de Venezuela se convirtió en la campeona de la Copa Panamericana de Voleibol masculino disputada en León, México, tras una intensa final disputada este domingo contra el combinado azteca.

El equipo finalizó este encuentro con un marcador de 3-1 en una soberbia actuación de los criollos, logrando quedarse con el primer set gracias a un marcador de 25-23.

El segundo set también fue dominado por la vinotinto de las mallas con un resultado de 25-20, logrando mejorar el rendimiento para controlar a sus rivales.

Para la tercera parte del partido Venezuela bajó el ritmo ante el alto nivel competitivo mostrado por México, quienes aprovecharon el bajón ofensivo criollo para quedar con un marcador de 25-20.

A pesar de esto, Venezuela simplemente recuperó aire para el cuarto set al lograr controlar de principio a fin a sus rivales y así quedar con un marcador de 25-19 para colgarse la medalla de oro.

El capitán de Venezuela, Willner Rivas, fue reconocido como el Jugador Más Valioso de la competencia por su liderazgo y rendimiento en la cancha.

