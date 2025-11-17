Voleibol de playa obtuvo demoledor triunfo

La dupla venezolana de voleibol de playa de deficiencia auditiva integrada por Anderson Rivero y Miguel González arrolló 2-0 (21-5 y 21-8) a Australia en su segunda jornada de los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025 y sumó su primera victoria en el torneo.

Después de la ajustada caída (21-18 y 21-15) en el debut contra Japón, Rivero y González realizaron scouting y cambiaron la estrategia. Atacaron con más tranquilidad y precisión, sin forzar los saques, y aprovecharon los pesados movimientos de los Aussies a la hora de defender.

Colocaciones efectivas

Los criollos enfrentaron a Gregory Ophel y a Matthew Lloyd quienes lo superaban en altura y en longevidad, pero la dupla venezolana utilizó su rapidez para dominar con pelotas colocadas y remates al fondo, imposibles de repeler por los oceánicos.

Rivero y González apenas necesitaron de 30 minutos para resolver el partido. En el primer set, sacaron una amplia ventaja de 11-2 con nueve puntos de Rivero que perforó una y otra vez la defensa australiana hasta sellar el triunfo parcial 21-5.

Demolición total

En el segundo set, los australianos amenazaron con ripostar y sacaron una ligera diferencia de 5-4, pero a partir de allí comenzó de nuevo el trabajo de demolición de la dupla criolla que hilvanó una racha de once puntos para colocar las cosas en su lugar con una ventaja de 15-6.

Los australianos volvieron a amagar al conseguir dos puntos en fila, pero tres efectivos remates de Rivero sentenciaron el 21-8 que dieron la primera alegría a Venezuela en el grupo A.

Fusionar jugadas

El larense Anderson Rivero resaltó que la estrategia ante Australia consistió en «mantener el servicio y jugar más calmado. Además que estudiamos detalladamente el partido de nuestros rivales para explotar sus puntos débiles».

El próximo choque de la selección es este lunes (8:00 p.m. de Venezuela) contra Brasil que perdió sin ofrecer mucha resistencia ante Japón (21-7, 21-7) y sufrió para derrotar en en tres sets (21-12, 17-21y 15-8) a los australianos.

«Para enfrentar a Brasil vamos a fusionar las jugadas técnicas de nuestros dos anteriores partidos para ganar y mantenernos en competencia”, añadió Rivero.

Con la victoria de hoy, Venezuela marcha segunda del grupo A detrás de los nipones, que tienen para de victorias y cierran esta noche contra Australia.

F/Prensa Mindeporte