Voleibol nacional recuperó su jerarquía en 2025

El deporte de la malla alta recuperó en 2025 su menguada jerarquía mediante el ambicioso plan denominado “El Renacer del Voleibol” que el Ministro del Poder Popular para el Deporte y la Federación Venezolana de Voleibol llevaron adelante para elevar el nivel de la disciplina en todas sus categorías y modalidades que se tradujeron en resonante triunfos.

Uno de los pilares fundamentales de este proceso fue la concentración permanente de las selecciones nacionales, implementada por el ministro del deporte, Franklin Cardillo, en la Casa de la Malla Alta en el gimnasio “Gastón Portillo”, donde se garantizó entrenamientos sistemáticos y continuos.

A ello se sumó la contratación de entrenadores de reconocimiento internacional, la implementación de procesos de captación de talentos antes, durante y después de los campeonatos nacionales en categorías formativas, y el acompañamiento integral a los atletas con los especialistas de las ciencias aplicadas al deporte que incluyó apoyo médico, nutricional, psicológico, fisioterapéutico para la preparación y recuperación.

Calendario efectivo

Otro de los factores que influyó en el rescate de la disciplina fue el diseño de un calendario competitivo nacional e internacional que permitió a los jugadores mantener un ritmo óptimo de competencia que garantizó el roce necesario para mejorar su rendimiento y proyectarse en escenarios de alta competencia.

Como consecuencia de ese respaldo integral de Mindeporte y la FVV, durante el 2025, la selección masculina de mayores se alzó, por primera vez en la historia, con el campeonato de la XVIII Copa Panamericana Norceca, celebrado en Guanajuato, México, al derrotar 3-1 (25-23, 25-20, 20-25, 25-19) al sexteto anfitrión del torneo.

El equipo liderado por cinco jugadores con experiencia olímpica en Tokio 2020, Willner Rivas, Emerson Rodríguez, Amílcar Herrera, Ronald Fayola y Jean Herrera, demostró equilibrio, profundidad táctica y madurez en los momentos decisivos, fiel reflejo del trabajo realizado desde principios de año por el entrenador argentino Rubén Wolochin

Inédito título

Este triunfo fue el complemento de la medalla de bronce en la Copa América Masculina 2025 en Brasil, donde Venezuela regresó al podio continental tras varios años de ausencia. Allí superaron 3-1 a Chile 3-en un partido vibrante por el tercer lugar, en el que sobresalió Willner Rivas con 23 puntos.

Por su parte, la selección femenina sub-17, obtuvo el inédito título de campeona suramericana en la cita de Lima, Perú, tras vencer a Brasil 3-0 (25-22, 25-14, 25-22), y logró así la primera clasificación de Venezuela a un Mundial en esta categoría.

Bajo la dirección técnica del cubano Ihosvanny Chambers, las jóvenes atletas completaron ocho meses de preparación intensiva de seis horas diarias, enfocados no solo en la técnica, sino en construir una identidad competitiva

«Comenzaron desde cero y en estos meses aprendieron a jugar voleibol, luego a competir y finalmente a ganar”, afirmó el entrenador de la mayor de las antillas caribeñas sobre la evolución del equipo.

Oro bolivariano

Asimismo, la selección femenina sub-19 regresó al circuito internacional tras una década de ausencia y finalizó en el quinto lugar en la Copa Panamericana en Canadá y se colgó el oro por primera vez en su historia en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025,

Por otra parte, en el ámbito nacional se consolidó la Liga Nacional de Voleibol de Playa (LVVP) como plataforma para el desarrollo de nuevos talentos.

Mejores de América

El voleibol de playa no pasó inadvertido durante este 2025, pues las duplas masculina y femenina clasificaron a los Juegos Panamericanos de la Juventud y participaron en los Campeonatos Mundiales sub-17 y sub-21, en una clara apuesta por la proyección olímpica hacia Los Ángeles 2028.

Destacó especialmente la actuación de Gerardo Bordones y Sebastián Pereira, quienes en su debut mundial sub-18 en Doha 2024, se convirtió en la única pareja de América en alcanzar los cuartos de final, donde cayeron ante Turquía en un partido ajustado (21-18, 21-19) para culminar en el quinto lugar.

Por su parte, Valeria Moreno y Aidana Mejías culminaron en la novena posición tras vencer a Gambia y enfrentar con coraje a potencias como Italia.

Finalmente, en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, Darlin Rodríguez y Sara López conquistaron la medalla de bronce, tras imponerse a Perú en un emocionante tie-break (19-21, 21-19, 15-9), en un partido marcado por las exigentes condiciones climáticas.

