Voleibol de playa brillará en arenas japonesas

La dupla venezolana de voleibol de playa del componente de deficiencia auditiva integrada por Miguel González y Anderson Rivero serán los encargados de representar al país en los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025, desde el 16 de noviembre en el Parque Omori Furusato no Hamabe.

Los dirigidos por el entrenador amazonense Riomar Rizzo, cumplieron siete meses de preparación en la cual resaltó la técnica, fortaleza táctica y trabajo en equipo.

“Es la primera vez que preparo a una selección sordolímpica y a unos atletas élite de alto rendimiento deportivo, es una experiencia única y como entrenador me siento muy orgulloso de conformar este gran equipo multidisciplinario de: Mindeporte, IND y federación de sordos FEPOSOR”, indicó el coach.

De esta manera, detalló el entrenamiento de estos atletas que se encuentran en la fase final de su concentración en el Instituto Nacional de Deporte.

“La preparación técnica y táctica la cumplimos 3 veces por semana en sesión de clase de 3 horas, la preparación física 3 veces por semana 2 horas por cada sesión, en fin, cumplimos con todos los requisitos de preparación integral de los atletas”, concluyó.

Experiencia sordolímpica

El larense Rivero asistirá a su tercer compromiso sordolímpico, después de haber debutado en la edición de Samsun 2017 y luego en Caxias Do Sul 2022 en donde ocupó el noveno lugar.

“Primera vez que duramos tanto tiempo entrenando, fue fuerte acostumbrarse, el sacrificio de estar lejos de la familia y de los seres queridos, pero es un reto el cual nos tocó afrontar para poder ir por esa medalla a Tokio”, agregó el voleibolista.

A su vez, añadió que durante todo este camino transitado lograron superar las adversidades “Tuvimos nuestros altos y bajos, pero es algo normal ya que la convivencia fue de manera familiar, confío mucho en mi dupla y vamos por el podio en un país muy lejano”.

Por su parte, el aragüeño González asistió por primera vez a esta justa deportiva en China Taipei 2009 en donde consiguió el sexto lugar, en la siguiente edición de Sofía 2013 logró el octavo lugar, mientras que en su última aparición en Brasil 2022 se quedó con el noveno lugar.

Rivales

Esta dupla espera la realización del sorteo que definirá a sus rivales a enfrentar, en donde resaltan los representantes de Japón, Chequia, Ucrania, Italia y Polonia quienes se consolidan como los líderes de grupo.

Este domingo 9 de noviembre estos atletas junto con su equipo multidisciplinario partirán a Japón para iniciar su base de adaptación horaria y climática.

