Voleibol de playa pasó de ronda en el Mundial sub-18 en Catar

Las duplas de Valeria Moreno y Aidana Mejías y Gerardo Bordones y Sebastián Pereira accedieron a la siguiente ronda de los 24 mejores del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa sub-18 que se disputa desde el miércoles hasta el domingo 11 de octubre en Doha, Catar.

En la rama femenina, Moreno y Mejías aseguraron su pase a la siguiente ronda al vencer 2-1 (18-21, 21-12 y 15-13) a la dupla chilena de Guerrero y Vázquez en un emocionante encuentro.

Juego decisivo

En en primer set, las venezolanas iniciaron dominando el marcador 5-0. Sin embargo, luego de un tiempo técnico solicitado por Chile, el nivel de juego de las australes comenzó a mejorar hasta igualar el marcador a 16.

Fallas de recepción y ataques que se quedaron en la red facilitaron para que el equipo chileno igualara el partido, que se mantuvo parejo hasta el punto 18, cuando una mala recepción, un ataque que se quedó en la malla y un saque directo le dieron el set a Chile 21-18.

Para el segundo tramo, Venezuela respondió al arranque contundente por parte de la dupla chilena, que inició dominando el marcador 4-0. Pero las criollas demostraron su jerarquía igualando la pizarra e impusieron su juego con ataques certeros y servicios efectivos para dominar el set 21-12.

La instancia definitiva las venezolanas mantuvieron la concentración en el tramo final, cuando las chilenas anotaron dos puntos seguidos que las colocaron 13-14. No obstante, las criollas aprovecharon un error de saque de las rivales y se adjudicaron 15-13 el set decisivo.

Mejor tercero

Con este triunfo, la dupla femenina se ubicó en el tercer puesto de la llave F con 1-2 y sellaron su boleto a la siguiente instancia como mejor tercero de grupo.

El liderato de la llave quedó en manos de la dupla belga de Thant y Vervloet con 3 victorias en igual número de compromisos, seguidas por las austriacas Hammarberg y Hofstetter con 2-1.

Las venezolanas disputarán su pase a cuartos de final este viernes 10 de octubre (8:00 a.m.) ante la dupla gambiana de Njie y Sambou en octavos de final.

Masculino avanzó

En la rama masculina, la dupla venezolana conformada por Gerardo Bordones y Sebastián Pereira cayó ante Alemania en la primera jornada 2-0 (21-17, 21-14) y en la segunda hora sufrió otro revés ante la dupla noruega de Ringøen y Kjemperud 2-0 (21-14, 21-17).

A pesar de sufrir este par de caídas, la dupla criolla accede a la siguiente ronda como el mejor tercero de la llave E con registro de 1-2, gracias al su único triunfo del miércoles 2-0 (21-13 y 21-15) ante la dupla china de Alkeyerkee-Wijiei.

El grupo lo comandó la dupla alemana de Bungert y Wüst con 3-0, escoltada por el equipo noruego con registro 2-1.

F/Prensa Mindeporte