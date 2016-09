Apure afianzado en el segundo lugar de la Liga Venezolana de Voleibol

Los apureños se alistan para enfrentar al sexteto de Aragua en la tercera jornada del torneo

Se aproxima la tercera avanzada de la Liga Venezolana de Voleibol Profesional, y el sexteto Guerreros de Apure ya se encuentra listo para defender su puesto en la tabla de clasificación, en la que se encuentran afianzados en el segundo lugar por debajo de Bucaneros de La Guaira.

El conjunto apureño, que viene de ganar dos partidos ante el Deportivo Anzoátegui, se mantiene entrenando en las instalaciones del Instituto Nacional de Deportes, de cara a la tercera avanzada de esta justa que se jugará el próximo jueves y viernes en Puerto la Cruz.

“Estamos trabajando muy fuerte de cara a este próximo compromiso que se nos viene, nos toca enfrentar nuevamente al equipo de Aragua, ya nosotros le hemos ganado en par de ocasiones, pero no nos podemos confiar; la pelota es redonda, y poco a poco los equipos de esta liga se han venido reforzando a medida que va avanzando el torneo”, destacó el director técnico de Guerreros de Apure, David Suárez.

Al mismo tiempo dijo: “ Hasta ahora nos mantenemos afianzados en el segundo lugar de la tabla, tenemos un récord de cuatro juegos ganados y dos perdidos, todo esto gracias a la dedicación que hemos tenido como equipo, y el engranaje que tienen los muchachos para alcanzar la victoria en cada partido”.

LA CLAVE

El técnico habló sobre el factor clave del equipo. “Este grupo está conformado por unos atletas jóvenes, en su gran mayoría todos pertenecen a la selección nacional de Venezuela en la categoría juvenil; como técnico los he mantenido enfocados en plantar una buena defensa en cada juego, ya que si no defendemos no podemos concretar un buen sistema de juego para remontar con el ataque”, acotó.

También dijo: “Al principio este equipo estuvo un poco desestabilizado, pero gracias a Dios se logró concretar un buen grupo para dar la talla en la competencia, así como lo estamos haciendo en este momento, manteniéndonos en el segundo lugar cuando nadie creía en nosotros”.

EL RIVAL

La divisa de Apure se está enfocando en enfrentar al único rival que les ha ganado hasta ahora en la liga. “Ya nosotros tenemos a un rival en la mira, ese es el conjunto Bucaneros de La Guaira, quienes son los únicos que nos han ganado, pero eso puede cambiar; nosotros podemos dar más, y sé que trabajando fuerte podremos lograr ese objetivo de la mano de nuestras piezas claves como lo son los ataques por el puesto dos, el bloqueo por las puntas y la efectividad de nuestra defensa”, reiteró Suárez.

REFUERZO

El jugador de la posición dos (opuesto), Franklin García, quien llegó para reforzar a la divisa de Apure, destacó que llegó al equipo en su mejor momento. “Apenas tengo una semana que llegué a este conjunto, yo estaba jugando con Bucaneros de La Guaira, Apure me llamó porque necesitaban a un jugador opuesto y aquí estoy, llegue en el mejor momento, en esta próxima serie voy a enfrentarme a la divisa de Aragua, a los que esperamos vencer en los dos encuentros para avanzar de una vez a la siguiente ronda de este torneo”.

“No hay duda que el equipo en un comienzo estuvo un poco desestabilizado, pero en los últimos partidos hemos sorprendido a muchos, hay más organización se nos ve otra cara, y ya estamos para competir y disputar los primeros lugares del podio”.

T/ Félix A. Marín

F/ María Isabel Batista