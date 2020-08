Volibolista María José Pérez quiere compartir experiencias de vida

María José Pérez experimenta una nueva experiencia en redes sociales a causa de la pandemia. Dar cabida a las historias de otros es su norte: “Esta idea surge por muchas razones. La primera y una de las más importantes fue por todo lo que surgió con la pandemia y quedarme en Egipto sin poder volver a Venezuela. No fue fácil estar acá en cuarentena, quería ocupar la mente en algo y me reinventé como muchos”.

Pérez agregó, en El Cairo, donde cumple compromisos profesionales con el club Zamalek: “Empecé a trabajar en este proyecto con Alejandro Prieto, mi coach deportivo y motivacional. En principio para mi canal de Youtube. Eso me mantuvo ocupada casi un mes completo. En ese proceso también me hicieron muchas entrevistas, y básicamente me preguntaban lo mismo, y yo quería resaltar algo más. Creo que más allá de la trayectoria profesional, muchas personas tienen otras cosas que mostrar, tienen historias que pueden motivar a otras personas”.

En nota de prensa de la Federación Venezolana de Voleibol (FVV), la jugadora con experiencia olímpica comentó sobre MJP Conversando con…, que se emite por su cuenta en Instagram @mjpg_ven15: “Empezaron a surgir muchas ideas, muchas personas vinieron a mi mente, y empecé a hablar de temas que muchas personas no hablan. Llevo poco tiempo. Lo hago todos los jueves. Han sido muy gratificantes los comentarios de las personas. También estoy en un proceso de aprendizaje y me gusta muchísimo, porque sé que las personas lo han valorado”.

Satisfecha

“Me siento bastante satisfecha con los temas, y sí, cuando digo aprender es por muchas razones, cuestiones técnicas, lenguaje, etc. Sin embargo, les dejo claro siempre a mis invitados que es una conversación, de allí el título. En cada ‘live’ se aprende algo nuevo, vamos corrigiendo detalles”, ahondó la receptora-punta.

La jugadora con experiencia en clubes de los cinco continentes estima que se deben rescatar valores: “En el mundo del voleibol y también en el mundo deportivo. Muchos de nosotros somos imagen para las personas que nos siguen y pienso que hacen falta muchos valores. Mucha disciplina, mucho respeto. Son valores que obviamente no se transmiten en los equipos. Hace falta que se haga un estudio profundo de los valores que se están transmitiendo en la selección. Somos la cara del voleibol en Venezuela y tenemos que servir de ejemplo para otras generaciones. Eso se ha perdido un poco en el camino”.

Pérez espera el final definitivo de la pandemia para ampliar el horizonte de su experiencia, “a veces no es suficiente tiempo o no abarcas todo lo que quieres abarcar”.

Mientras afina detalles de su nueva actividad, Pérez se prepara para el reinicio de competencia en Egipto: “Nos quedan siete partidos de la liga regular. Aquí el sistema es todos contra todos. Deberíamos ganar tres partidos para quedar segundas. Y luego se jugarán dos partidos de Copa. Desde mediados de agosto. En una semana tendríamos tres juegos. Viendo el lado positivo, es algo corto, dos meses”.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía LVV

Caracas