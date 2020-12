Votantes apuestan a “destrancar el juego”

En una jornada electoral caracterizada por la rapidez de las máquinas y la fluidez del ejercicio del voto, venezolanas y venezolanos acudieron a las mesas con la esperanza de que emerja una Asamblea Nacional renovada, que ejerza sus funciones contraloras, apruebe leyes y trabaje por el país

_______________________________________________________________

Pedro Díaz, coordinador de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez del Liceo Bolivarianao José Ávalo, en la parroquia El Valle, dijo sentirse feliz porque llegamos en paz al 6 de diciembre, una paz que la ha conquistado el pueblo con el fortalecimiento de la democracia, pero también consideró que el domingo no representaba el último día de Juan Guaidó y su banda, sino que significaba su entierro.

Díaz expresó que desde tempranas horas el pueblo se volcó a los centros de votación, sobre todo los adultos mayores, que se levantaron temprano.

A la una de la tarde, Díaz consideraba que se llevaba un porcentaje favorable de asistencia para unas elecciones de este tipo.

“La asistencia ha estado dentro de los parámetros históricos de estas elecciones, sobre un 33 por ciento. Al finalizar la tarde esperamos llegar a un 50 por ciento. Aquí hay 7.904 electores y ya vamos por 2.150”, señaló.

–¿Y cuáles son tus expectativas de aquí en adelante?

-Una, fortalecer el Estado, que el Poder Legislativo ejerza sus funciones dentro del rol de fortalecimiento del país, generar las leyes, controlar el sector económico para que no haya esa especulación voraz contra el pueblo, y que nosotros dentro de todas las instituciones trabajemos en función de que nuestro país vaya creciendo paulatinamente.

-¿Usted cree que hoy es el último día de Juan Guaidó. como afirmó la semana pasada la vicepresidenta Delcy Rodríguez?

-Yo creo que ellos tienen desde hace mucho rato un último día; hoy (ayer) fue su entierro. No es solo Juan Guaidó, es Julio Borges, Leopoldo López, Capriles Radonski y esa banda de delincuentes que le hicieron un daño terrible a la democracia venezolana.

Otro votante que estaba a esa hora en el Liceo Bolivariano José Ávalo fue Salvador Moreno. Fue parco y contundente al considerar las motivaciones que lo llevaron a sufragar.

“Hay que votar para que se acomode esto. Debemos seguir tranquilos y que no vaya a pasar nada. Yo voté y fue rápido. Vamos a estar todos felices”, dijo.

En la redoma de Petare, en el Liceo José de Jesús Arocha, todo discurrió con normalidad a pesar de una lloviznita y un encontronazo que tuvo el alcalde José Vicente Rangel Ávalos en horas del mediodía con un corresponsal extranjero que intentaba manipular y arrinconarlo poniendo en entredicho la limpieza de las elecciones porque, según le dijeron, en un toldo rojo y que estaban pidiendo el Carnet de la Patria, y luego iban a la casa del votante y le entregaban un bono.

La jornada electoral arrancó tempranito con el acostumbrado toque de diana y el lanzamiento de algunos cohetes para marcar la hora de levantarse en el caso de la tropa chavista. En los centros, cada votante recibía su respectiva dosis de gel antibacterial.

A las seis de la mañana por las redes sociales y Whatsapp llegó un mensaje de Nicolás Maduro y de Cilia Flores arengando al pueblo a ejercer su derecho. Al ritmo de un toque de trompeta redoblante Maduro anunció que eran las seis de la mañana.

“Seis de la mañana del domingo 6 de diciembre. Llegó el día. Llegó la hora, a votar por la patria, por la paz, por el futuro. Llegó el día, por fin. ¡Dios Santo!, bendita Venezuela. Llegó el día, Cilia. Venezolanos llegó la hora, ¡a ganar!”.

Cilia Flores, también candidata, lo secundó diciendo: “Bueno, ya vamos, mujeres a levantarse y a levantar a toda la familia. Vamos a decidir por una nueva Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional para todos. Vamos a acabar con las sanciones, con el boqueo, con el sufrimiento y con crueldad, por la paz y por futuro de nuestros hijos y nuestras hijas”.

Más temprano, también por Whatsapp, se escuchó la voz de Hugo Chávez enviándole un mensaje al pueblo chavista.

“Te habla Chávez. Tú sabes que estamos a pocas horas de garantizar juntos la continuidad de nuestra revolución, así que, por el futuro, por tus hijos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el pasado glorioso que nos une, por ese futuro grande que nos espera, por la patria grande, bonita y buena, la Venezuela potencia, en paz. Como decía Bolívar: con el brillo de las luces y la sabiduría, vamos, tú y yo tenemos un compromiso, salgamos a cumplir nuestra histórica misión. Tú eres indispensable. En Revolución el pueblo es indispensable. Vamos todos, y todas, compatriotas, a votar por la patria, por nuestros hijos”.

Destrancar el juego

Al liceo Fermín Toro de repente llegó en horas de la mañana una caravana de autos fuertemente custodiada. De una camioneta blanca, tipo van, bajaron Evo Morales, expresidente de Bolivia, Piedad Córdoba, exsenadora colombiana, y Fernando Luego, expresidente paraguayo, entre otros. Todos ellos figuran en la lista de personalidades e invitados a observar los comicios. La comitiva recorrió el centro de votación, declaró a la prensa y luego se marchó.

Evo Morales al salir fue saludado con expresiones de cariño por muchos de los que esperaban afuera del Fermín Toro mientras aguardaban el turno para ejercer su derecho al voto. Evo estrechó algunas manos, se abrazó con una anciana, besó a una niña y entre los gritos de ¡Viva Evo! se montó en el vehículo.

Un poco pasada las nueve de la mañana, Jorge Rodríguez manifestó en rueda de prensa que estaba impresionado con la velocidad con que las máquinas de votación habían hecho su trabajo.

Rodríguez, jefe del Comando de Campaña Darío Vivas, destacó que en contraste con otros países signados por la violencia, en Venezuela las elecciones son balsámicas. “Es difícil conseguir un país con un sistema electoral como el nuestro”, dijo.

La velocidad de las máquinas y lo sencillo del actor de votar fue señalado en algunos centros como factores que favorecían la fluidez del proceso, ya que las colas disminuían en pocos minutos. Sin embargo, en algunos centros electorales situados en zonas de clase media de Caracas, como el Colegio La Consolación, a las once de la mañana aún faltaban por instalar algunas mesas. En el este, de la clase alta y media, se reportaron fuertes demoras, incluso en mesas en las que no se podía votar.

Willian Avilés, habitante del sector Longaray de la parroquia El Valle, señaló que lo primordial de este proceso electoral es “destrancar el juego político”.

“En Venezuela hay muchos problemas”, sostuvo, “pero es que carecemos de una oposición. Si no hay Poder Legislativo, el Ejecutivo se va a querer imponer y nunca se van a atacar los problemas, por ejemplo el del gas, que por una parte se debe al bloqueo, pero también es estructural. Si hubiésemos tenido una oposición seria, al servicio del país, lo primero que hubiera hecho es interpelar al ministro de energía, al de Pdvsa. Si no hay legisladores esto sigue igual. Desde el punto de vista legislativo creo que la Asamblea no debería ser de dos grupos porque siempre va a haber pelea. Debe existir un tercer o cuarto grupo, donde ninguno tenga mayoría. ¿Por qué? Porque están obligados a negociar”.

-¿Y si se tranca el serrucho?

-Donde hay más de tres grupos nunca se va a trancar el serrucho. Si dejas de votar, el otro está votando. Con lo de la mayoría simple, cuando hay dos se tranca el juego. La Asamblea debe ser plural. Hay que llamar a la gente a que salga a votar. Se critica al CNE y nunca han participado. Dicen que hay fraude pero, ¿participaste en el escrutinio en la mesa para afirmar que cuadraron los resultados? El Estado ha fallado en el sentido de desenmascararlos.

Marilú Mendoza, también en El Valle, señaló que hay que votar para cambiar la Asamblea y por una Venezuela mejor. “Espero que gane por quien yo voté y porque a partir de enero comiencen a trabajar por el país, para lo que nosotros necesitamos”, dijo.

Cizaña y sesgo

Alfredo Jesús Arocha señaló en la redoma de Petare: “Hay que votar porque es el país el que está en juego. La patria. Tenemos que respetarnos nosotros mismos como pueblo y tenemos que querer a nuestro país. Es lo que le puedo decir. Espero que el día después de las elecciones haya una sola unión en tondo el país, que tengamos paz”.

Gabriela Chacón, candidata del Polo Patriótico por el circuito 3 de Petare, llegó al centro José de Jesús Arocha luciendo una franela con la inscripción “Rumbo a la victoria”. Entró a votar junto a su esposo, el alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos.

Al salir, la candidata resaltó la importancia de este día para los venezolanos y destacó que “sabemos resolver nuestras diferencias”. Expuso que la gente ha respondido, hay esperanza y ganas de trabajar en la Asamblea en favor del pueblo venezolano.

Un corresponsal extranjero, con el típico acento español, inquirió si podía preguntar. La dijeron que sí.

“¿Hay un tipo de premio o bono para ir a votar?”, interrogó el periodista. “Nooo”, respondieron Chacón y Ávalos.

“¿Por qué hay una carpa roja arriba donde se registra el Carnet de la Patria?”, insistió. “¿Una qué?”.

“Una tienda arriba, a una cuadra de distancia… enseñan el dedo y luego les dan un bono. Eso es lo que me han dicho”, expresó el hombre.

“Eso es un control de nuestra estructura de partido”, le respondió Ávalos. “Tenemos una estructura de UBCH, ellos van allí y se hace un chequeo del comportamiento de nuestra estructura. Eso esta colocado a una cuadra de distancia, lejos del centro de votación”, agregó.

“Alguien me ha dicho que luego van a su casa y le dan un bono”, aseveró el comunicador.

“La gente puede decir muchas cosas. A mí me dijeron el otro día que la mamá de un muchacho que está en la calle nació con una bicicleta en el hombro. La gente inventa muchas cosas. ¿Cómo cree usted?… Más de 20 millones de personas pueden salir a votar. Es imposible darles un bono a 20 millones de personas. La gente viene a votar porque quiere”, resaltó Ávalos.

“¿Por qué los quieren controlar?”, contraatacó el periodista.

“Si quieres darle otro sentido a la palabras puedes hacerlo. Tú lo que está es buscando camorra. Estás metiéndole cizaña a las cosas. Vienes sesgado”, respondió airado el alcalde.

Ávalos expresó su alegría por el día de ayer.

“Nosotros estamos contentos el día de hoy. Esto es democracia. Hay la oportunidad de que los venezolanos vengan a ejercer el derecho a voto. En el municipio Sucre tenemos alrededor de 500 mesas de votación y son alrededor de 200 centros electorales, donde los habitantes pueden ejercer en libertad el derecho al voto. En las democracias así es que se dirimen las diferencias. Así es que se resuelven los problemas, no buscando caminos cortos, propiciando invasiones, golpes de Estado”, dijo.

T/ Manuel Abrizo

F/ Luis Franco

Caracas