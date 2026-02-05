VSOPS inspeccionan obras ejecutadas en Puerto de Nutrias

En un recorrido técnico, las autoridades de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, lideradas por Jorge Márquez, inspeccionan las obras civiles ejecutadas en Puerto de Nutrias, con el objetivo de garantizar el bienestar social, la integridad estructural y la seguridad de los habitantes de esta zona ubicada entre los estados Apure y Barinas.

El despliegue, inscrito en las políticas de recuperación integral y mitigación de riesgo, responde a las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, orientadas a la restitución plena de la normalidad en esta comunidad impactada por el aumento del caudal del río Apure tras las intensas precipitaciones del pasado mes de julio.

La jornada de supervisión permite constatar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el pueblo de Puerto de Nutrias, cuyo apoyo se ve reforzado con el despliegue de mecanismos de protección, bajo la iniciativa de la presidenta (E) Delcy Rodríguez.

Previamente, equipos de Obras Públicas también se desplegaron en el puente Santa Morela, en la vía hacia Guasimal, para evaluar la estructura y los alcances de su rehabilitación plena en el contexto del Plan Nacional de Vialidad.

Prensa MPPEE