Vuelo 78 retorna a 196 venezolanos víctimas de las políticas migratorias de EE.UU.

El vuelo número 78 de Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP) aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar con 196 venezolanos a bordo, los cuales habían sido víctimas de las políticas migratorias implementadas por el Gobierno de los Estados Unidos.

En esta oportunidad, llegaron a suelo venezolano, 24 mujeres, 169 hombres, dos niñas y un niño, así lo informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz en su canal de Telegram.

Cabe destacar, que hasta la fecha, han retornado 14 mil 947 connacionales gracias a la estrategia del Gobierno nacional para atender las necesidades de los venezolanos en el extranjero, a quien les ofrece un camino de regreso a casa y facilita su reintegración en la sociedad.

«El Estado venezolano trabaja incansablemente para traer a casa a aquellos que han sido perseguidos por autoridades estadounidenses», señala la publicación en Telegram.

T/VTV