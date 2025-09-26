Vuelta a la Patria repatrió a 180 venezolanos deportados de los Estados Unidos

Este viernes, arribaron, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, total de 180 venezolanos deportados de los Estados Unidos de Norteamérica.

La información fue dada a conocer a través de una publicación del Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interior, Justicia y Paz, en la que se detalló que “en esta oportunidad arribaron 16 mujeres, 160 hombres y 4 niños quienes fueron atendidos por los órganos de seguridad ciudadana y las instituciones del Estado para posteriormente ser reinsertados en la sociedad”.

Asimismo, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) garantizó el derecho a la identidad. Además, contaron con atención médica para constatar el estado de salud de cada repatriado.

