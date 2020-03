Washington Post: La OEA ayudó a socavar, no restaurar, la democracia en Bolivia

La cuestión de si la OEA estaba justificada al declarar que las elecciones de octubre eran fraudulentas es muy importante. En un artículo reciente publicado en The Washington Post, John Curiel y Jack R. Williams, investigadores del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del MIT, concluyen que la respuesta es no. Curiel y Williams utilizaron el análisis estadístico para analizar una afirmación central hecha por la OEA, inicialmente en un comunicado de prensa del 21 de octubre de 2019, de que hubo un «cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares» después de una suspensión en la noche de las elecciones del recuento no oficial de votos rápidos. Según la OEA, esta es una de las numerosas pruebas que demuestran fraude. Curiel y Williams rechazan inequívocamente esto, escribiendo: «Como especialistas en integridad electoral, encontramos que la evidencia estadística no respalda el reclamo de fraude en las elecciones de octubre en Bolivia».

Los hallazgos de Curiel y Williams corroboran los del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), que ha desafiado con fuerza el cargo de fraude de la OEA desde que se hizo. De hecho, Curiel y Williams fueron contratados por el CEPR para probar los hallazgos estadísticos de la organización de que la OEA no pudo probar el fraude, aunque no hay razón para pensar que el CEPR influyó en los investigadores del MIT. La OEA respondió a Curiel y Williams defendiendo su trabajo, incluido su análisis estadístico. La OEA también confrontó a Curiel y Williams por no comprometerse con las afirmaciones no estadísticas hechas en el informe final de la OEA sobre las elecciones.

¿A la OEA le queda una pierna en qué sostenerse? Una lectura cuidadosa de la evidencia muestra que la respuesta es no. La OEA está totalmente injustificada en sus declaraciones de que ha demostrado la existencia de fraude y manipulación intencional del voto. Para ser claros: esto no significa que CEPR y Curiel y Williams hayan demostrado que las elecciones del 20 de octubre fueron limpias. Sin embargo, han demostrado de manera convincente que el reclamo de fraude de la OEA no tiene fundamento. A través de análisis estadísticos independientes, CEPR y Curiel y Williams muestran que no hubo un cambio drástico o difícil de explicar en la tendencia de la votación. El aumento en el voto de Morales a lo largo del tiempo puede explicarse en base a que recibió un mayor apoyo en los votos contados al final del proceso. Y no es sorprendente que este sea el caso, ya que Morales tendió a hacerlo bien en las zonas rurales y urbanas más pobres que generalmente son más lentas para informar los resultados de la votación.