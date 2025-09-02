William Castillo: Combate al narcotráfico desmonta narrativa de EE.UU.

El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, aseguró que la lucha contra el narcotráfico en Venezuela desmonta la “falsa narrativa” de Estados Unidos, que amenaza al país con buques y misiles bajo el pretexto de enfrentar un supuesto cartel de drogas.

Castillo señaló que la estrategia del Gobierno Bolivariano busca reforzar la moral y defender la soberanía, y recomendó a la población mantener “nervios de acero” y desconectarse de redes sociales ante la guerra psicológica.

El viceministro destacó que Venezuela se ha consolidado como una de las naciones más fuertes en el combate al narcotráfico, tras la salida de la DEA, y advirtió que Estados Unidos solo busca justificar su intervención.

Castillo agregó que, pese a la postura agresiva de sectores como el de Marco Rubio, existe otra franja del gobierno estadounidense interesada en establecer canales de diálogo con Venezuela.

T/CO