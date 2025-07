WSJ: Gobierno de Trump habría autorizado a Chevron operar en Venezuela

El diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) informó este jueves que la administración de Donald Trump habría autorizado a la empresa Chevron a retomar operaciones petroleras en Venezuela, tras la suspensión impuesta en abril por sanciones unilaterales.

Según el medio, fuentes vinculadas al caso indicaron que la decisión se enmarca en una serie de recientes contactos entre Washington y Caracas. En el reporte se menciona que el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio habrían estado involucrados en estas gestiones, que también incluyeron el intercambio de prisioneros entre ambos países.

WSJ señala que Chevron estaría recuperando progresivamente su capacidad de producción en instalaciones que han sido resguardadas y mantenidas por el gobierno venezolano desde el retiro forzado de la compañía.

Un portavoz de la empresa, Bill Turenne, declaró que Chevron actúa conforme a la legislación vigente y a las disposiciones del marco de sanciones del gobierno de Estados Unidos.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido comentarios oficiales. Según fuentes citadas por el medio, los términos del posible acuerdo no contemplarían el pago de regalías ni impuestos al Estado venezolano, aunque algunos detalles aún no están definidos.

El intercambio de detenidos y las acciones diplomáticas recientes reflejan una posible recalibración de la política estadounidense hacia Venezuela, en la que el interés energético vuelve a cobrar protagonismo.

T/CO con información de medios digitales