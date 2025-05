WSJ: Zelenski perdió ante Putin la batalla por atraerse a Trump

El intento del líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, de poner al presidente estadounidense, Donald Trump, de su lado tras su acalorada disputa en la Casa Blanca a finales de febrero ha fracasado estrepitosamente, según The Wall Street.

A pesar de que Zelenski hizo una serie de concesiones y dio pasos para ir al encuentro de Washington —acepto la idea de un alto el fuego incondicional de 30 días propuesta por Trump, firmó el acuerdo sobre tierras raras y acordó reanudar las negociaciones con Rusia abandonadas en 2022—, el inquilino de la Casa Blanca no ha aumentado su presión sobre Rusia para que acepte un acuerdo de paz rápido y favorable a Kiev.

Según reseñó el medio este martes, el enfoque mantenido hasta ahora por Zelenski no le ha reportado casi ningún resultado, como lo ilustra la conversación telefónica de este lunes entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, que duró más de dos horas y que fue calificada por el Kremlin como «franca» y «constructiva». Tras la llamada, el mandatario estadounidense indico que, si no hay avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, EE.UU. cederá su papel en la resolución del conflicto a Europa. En particular, resaltó que el conflicto «debería haber seguido siendo una situación europea», pero que la Administración anterior pensó que debería estar involucrada.

Asimismo, el presidente de la potencia norteamericana comentó este martes las exigencias del líder del régimen de Kiev de imponer más sanciones contra Rusia, señalando que solo él mismo puede tomar esa decisión. «Bueno, esa determinación será mía. Esa no va a ser la determinación de nadie más», aseveró el inquilino de la Casa Blanca.

En este contexto, WSJ subraya que Trump «parece haber respaldado» el planteamiento de Putin de que solo se puede acordar un alto el fuego si Ucrania acepta las condiciones rusas. La propuesta de Moscú contempla que Kiev retire completamente sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Zaporozhie y Jersón (incorporadas a Rusia después de consultas populares en 2022) y reconozca estos territorios, junto con Crimea y Sebastopol, como sujetos de la Federación Rusa. Además, debe garantizarse la neutralidad, la no alineación, así como la desnuclearización, desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

