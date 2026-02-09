X edición del Maratón de la CAF rompió todos los récords: Participaron 10 mil corredores

La décima edición del Maratón CAF celebrada en las calles de Caracas marcó récord en todo. Un total de 10 mil corredores compitieron por primera vez en la diversas distancias, y la prueba reina de los 42 kilómetros concluyó con nuevos registros establecidos por el panameño Jorge Enrique Castelblanco con 2 horas 15 minutos y 18 segundos, mientras que la ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz hizo lo propio al detener el reloj en la llegada del Parque Los Caobos en 2:33.55.

El ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, en compañía de Marisol Barrera, presidenta del Comité Organizador del Maratón CAF, dieron la señal de partida a las seis de la mañana en el Parque Los Caobos a la multitud de corredores inscritos para participar en los 10, 21 y 42,195 kilómetros.

Venció a la tercera

Tras recorrer el asfalto de la gran Caracas, por las calles de los municipios Libertador, Chacao, Baruta y Sucre, el panameño Castelblanco arribó a la meta en el mismo parque capitalino de Los Caobos superando el anterior registro del Maratón CAF de 2:16:15 establecido por el brasileño Justino Pedro Da Silva con un ritmo de 3 minutos 14 segundos por kilómetro en la edición de 2023.

«En las dos primeras oportunidades que me invitaron a competir en el Maratón CAF no pude llegar en mi mejor forma. Pero en esta oportunidad me preparé en Colombia para atacar este récord. Los maratones son impredecibles, pero hoy tuve la fortaleza para conseguir el récord», aseguró el experimentado corredor canaleño.

El podio lo completaron los venezolanos José Antonio Reyes con tiempo de 2:20:41 y Pedro José Puentes con 2:22:35 respectivamente.

Cerrada lucha

La prueba femenina en los 42 km se la llevó la ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz, en una cerrada batalla que libró con la peruana Deysi Castro, la cual se definió a partir de los últimos kilómetros, cuando la meridional apretó el pasó en la avenida Casanova y sacó una cómoda ventaja desde La Previsora hasta la llegada en Los Caobos.

«El recorrido fue muy exigente, pero hemos trabajado y aquí está el resultado. El clima no nos afectó. Salimos de madrugada y el sol se reflejó como a las siete, subió algo la temperatura. Pero todo estuvo muy bien con la gente alentado en las calles y una organización impecable, muy profesional», recalcó Ortiz.

La ecuatoriano también se colgó el oro en noviembre del año pasado en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima con tiempo de 2:34:54 y en esta ocasión rompió el récord para el Maratón CAF en poder de la bicampeona nacional Magaly García que en su primer título en 2023 dejó marca de 2:36:07.

En el segundo lugar arribó la peruana Deysi Castro con 2:35:13 y tercera fue la enfermera argentina Karem Quiroz con 2:41:06 en su primera incursión en el Maratón CAF.

Valladares triplicó

En los 42 km para los atletas en sillas de ruedas la prueba masculina fue ganada por tercer año consecutivo por el trujillano Juan Valladares, esta vez con récord de 1:45:39 , mejorando así su registro del año pasado, cuando se impuso con 1:49:10.

«El trabajo que he venido haciendo dieron sus frutos, estoy muy contento con la organización y el ministerio del deporte por darle apoyo a las personas con discapacidad, y se demostró que el Maratón CAF no tiene nada que envidiarle a ninguna otra carrera en el mundo, porque toda la logística fue excelente», confirmó Valladares.

La prueba femenina en esta modalidad la ganó la mexicana Yeni Hernández (2:30:13) quien compitió por primera vez en Caracas.

«Lo disfruté mucho por la calidad humana de la gente, siempre había querido correr en Latinoamérica, pero no se había dado la oportunidad y este año esta competencia nos sirvió de preparación para otra prueba en Los Ángeles.

Por su parte, Edymar Brea, doble medallista dorada den 5 mil y 10 mil metros en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima, se llevó el triunfo en los 21 km con tiempo de 1:15:57, escoltadas por las venezolanas María Garrido 1:17:29 y Bélgica Duque 1:21:21.

En masculino el podio también fue criollo con José González en la cima (1:06:05), seguido por Whinton Palma y Carlos Briceño.

Edición especial

Sobre el balance de la competencia el ministro Cardillo recordó que para esta edición participaron atletas de todo el país y destacó que el 42 por ciento de los participantes eran nuevos corredores, lo que demuestra la «masificación de este deporte a nivel nacional que tributa en la calidad de vida y en hábitos saludables».

Cardillo también señaló que la décima edición del Maratón CAF fue muy especial por la buena vibra, el ambiente de las personas apoyando a los corredores en las calles y el ánimo de los participantes en cada una de las distancias que este año por primera vez en la historia incluyó los 10 kilómetros.

«Trabajamos de la mano del comité organizador del Maratón, presidido por Marisol Barrera, y con los organismos de seguridad a través del Ministerio de Justicia y Paz, que con el capitán Diosdado Cabello prestó todo el apoyo y el acompañamiento de la seguridad y el recorrido para que todos los corredores estuvieran tranquilos y todas las personas pudieran disfrutar de del derecho a la ciudad que tenemos todos los habitantes de Caracas», añadió Cardillo.

Agenda cargada

En cuanto a los próximos eventos que este año marcarán la agenda deportiva de los atletas venezolanos dentro y fuera del país, Cardillo recordó que 2025 estuvo lleno de crecimiento y éxitos, y que este año también habrá nuevos retos que enfrentar para ir por medallas.

«Ya arrancaron la fase intercursos de los Juegos Estudiantiles, el pasado viernes se iniciaron los clasificatorios para los Juegos Nacionales Juveniles con las pruebas de judo y así las 75 disciplinas que vamos a tener en este evento con sede en Caracas. De la misma manera vamos a organizar los Juegos Comunales en todo el territorio nacional, los Juegos Universitarios, Laborales, Indígenas que tributan a la masificación deportiva, la selección y captación de talentos».

Juegos Bolivarianos

Asimismo, el ministro del deporte informó que a nivel internacional las delegaciones venezolanas competirán en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá, los Suramericanos adultos en Argentinas y los Centroamericanos en República Dominicana, los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Senegal, y finalmente en Venezuela se celebrarán en noviembre los Juegos Bolivarianos de la Juventud.

«Caracas, La Guaira y Miranda serán las sedes de este importante evento, el Comité Organizador está trabajando desde el año pasado, en marzo recibiremos la segunda visita oficial de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), para chequear los avances de esa cita deportiva en la que trabajamos junto a la Alcaldesa de Caracas, almiranta Carmen Meléndez, al Jefe de Gobierno de Caracas, Nahún Fernández, y con nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, preparando todo para el desarrollo de esta agenda deportiva que nos permitirá elevar el nivel competitivo y poner a Venezuela en lo más alto», apostilló Cardillo.

F/Prensa Mindeporte