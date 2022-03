Xi Jinping: China y EEUU deben hacer esfuerzos por la paz del mundo

El presidente de China, Xi Jinping, atendió una videollamada de su homólogo estadounidense Joe Biden este viernes, en la que dejó claro que el conflicto entre Rusia y Ucrania ”ha demostrado una vez más que los países no deben llegar al punto de encontrarse en el campo de batalla”.

El mandatario le manifestó que China y Estados Unidos, ”como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y las dos mayores economías del mundo, no sólo deben orientar el desarrollo hacia adelante de los lazos sino-estadounidenses por una vía acertada, sino también asumir las debidas responsabilidades internacionales y hacer esfuerzos por la paz y la tranquilidad del mundo”.

Al comentar que el mundo no es tranquilo ni estable, aseguró que ”la crisis de Ucrania no es algo que queremos ver. Los conflictos y la confrontación no corresponden a los intereses de nadie, y la paz y la seguridad son lo que la comunidad internacional más debe atesorar”.

Añadió que desde su primer encuentro virtual con Biden en noviembre pasado, se han registrado nuevos cambios trascendentales en la situación internacional, por lo que ”la paz y el desarrollo, tema principal de nuestro tiempo, enfrentan severos desafíos”.

T/UN

F/AFP