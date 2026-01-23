Xi Jinping propone a Lula da Silva defender juntos el protagonismo de la ONU

El presidente chino, Xi Jinping, pidió este viernes a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, unir esfuerzos en la defensa del protagonismo de la ONU ante la inestable situación internacional.

Durante una conversación telefónica con su par brasileño, Xi Jinping calificó de preocupante la inestabilidad internacional y señaló que China y Brasil, como actores importantes del Sur Global, son fuerzas constructivas para mantener la paz y estabilidad mundial.

«Hemos de seguir firmes en el lado correcto de la historia, proteger mejor los intereses comunes de ambas naciones y del Sur Global, defender conjuntamente el protagonismo de la ONU, la justicia internacional y la imparcialidad«, declaró el mandatario chino.

Xi hizo este comentario al día siguiente de formalizarse el «Consejo de Paz», una iniciativa que será presidida de forma vitalicia por Donald Trump.

Por su parte, Lula da Silva afirmó que la visita de Xi a Brasil en 2024 supuso un impulso para las relaciones bilaterales y que la cooperación en distintos ámbitos ha registrado «avances significativos».

El presidente brasileño coincidió en destacar el papel de China y de su país como defensores del multilateralismo y del libre comercio, y abogó por una mayor coordinación para «reforzar la autoridad de Naciones Unidas», fortalecer la cooperación en el seno de los BRICS y contribuir a la estabilidad regional y global.

En medio de la conversación telefónica, Xi Jinping rechazó las acusaciones externas contra Beijing y sostuvo que la supuesta «amenaza china» es «totalmente infundada».

Además criticó las «acusaciones sin fundamento» y la práctica de «fabricar pretextos» para «buscar beneficios egoístas», en referencia a las declaraciones injerencistas de dirigentes occidentales, entre ellos Trump, sobre la expansión china en la región ártica y Groenlandia.

La conversación entre Xi Jinping y Lula da Silva se produce en un momento de crecientes tensiones internacionales, después de que Donald Trump, anunciara esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos un principio de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia.

En los últimos meses, China y Brasil han intensificado sus contactos diplomáticos en un contexto de fricciones comerciales con EE.UU.

F/Telesur