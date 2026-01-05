Xi Jinping se pronuncia tras la agresión militar de EEUU contra Venezuela

La estrategia de intimidación unilateral ha dañado seriamente el orden global, destacó el presidente de China, Xi Jinping, en una reunión con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, informa la prensa china. Esta es su primera reacción pública tras la ofensiva militar estadounidense en Venezuela el pasado sábado.

«El mundo actual está experimentando cambios y turbulencias que no se veían desde hace un siglo, con actos unilaterales de hegemonía que socavan gravemente el orden internacional», afirmó Xi.

«Todos los países deben respetar las vías de desarrollo elegidas de forma independiente por los pueblos de otras naciones, cumplir el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas; y las grandes potencias, en particular, deben dar ejemplo en este sentido», subrayó.

Las declaraciones del líder chino se produjeron tras las críticas previas de Pekín a los ataques de Washington contra Venezuela. Anteriormente, el canciller chino, Wang Yi, afirmó que ningún país debería asumir el papel de policía ni de juez internacional. Insistió en que la soberanía y la seguridad de todos los países «deben estar plenamente protegidas por el derecho internacional», al tiempo que resaltó que su país siempre se opuso a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

La postura de China va en sintonía con la de Rusia, que desde que se dieron a conocer los hechos condenó la agresión estadounidense perpetrada contra Caracas. Moscú señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior.

F/RT

F/Gettyimages.ru