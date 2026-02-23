XX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles superan proyecciones

La primera fase de los XX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles ha superado con creces la proyecciones de inscripción y participación que manejaba el viceministro de Masificación del Ministerio de Deporte, Juan Carlos Amarante, para esta fecha en la que apenas van 23 días de inicio de la fase intercursos.

«Estamos muy satisfechos, porque nos hemos quedado cortos en las estimaciones. La fase intercursos es un éxito en todo el país como lo revelan las cifras que hemos alcanzado en las instituciones públicas y privadas», asegura Amarante quien ha dado cumplimiento a la instrucción del presidente Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el ministro del deporte, Franklin Cardillo, de masificar la actividad física en cada rincón de nuestra geografía.

Los intercursos se iniciaron el 28 de enero y hasta ahora se han celebrado 335 actos de activación de los Juegos Estudiantiles en 1.136 parroquias y 5.336 circuitos comunales de 19.284 instituciones educativas ubicados en 24 estados más Caracas.

Balance extraordinario

«El balance general a esta fecha, podemos decir que es extraordinario. Nuestra meta es inscribir a tres millones de estudiantes en todo el país y llevamos dos millones quinientos treinta y seis mil trescientos doce en nuestro registro (2.536.312), lo que significa que 84,54 por ciento de los estudiantes ya están participando activamente en los Juegos», detalló el viceministro.

Otro dato que resalta en las estadísticas es que para esta edición número veinte de los Juegos se ha disparado la presencia femenina en las competencias y están casi a la par que los estudiantes masculinos.

«La inclusión de las mujeres en toda la vida social del país también es una política de estado en la masificación del deporte venezolano. Del total de estudiantes inscritos 49% son mujeres y 51% son hombres, lo que permitirá que nuestra reserva deportiva femenina siga creciendo en todos los deportes y de allí salgan nuestro futuros campeones mundiales y olímpicos», añadió Amarante.

Zulia a la cabeza

De acuerdo a las cifras que maneja el viceministerio, Zulia es la entidad con más estudiantes inscritos con 289.599, seguida por Caracas (189.014), Miranda (178.777), Lara (176.882) y Anzoátegui (148.285), pero Amarante está seguro de que antes de cerrar la fase intercursos el 27 de marzo seguirá creciendo el número de participantes.

«Fíjate que en la últimas 24 horas se han inscrito 23.221 estudiantes, lo que indica que la proyección de 3 millones de inscritos se cumplirá a cabalidad en todos los niveles educativos», precisó.

24 disciplinas

Los Juegos Estudiantiles convocan en esta edición a 15 deportes olímpicos: voleibol cancha y playa, baloncesto 3×3 y 5×5, atletismo, balonmano, tenis de mesa, gimnasia rítmica y artística, lucha, judo, taekwondo, pesas, natación bádminton y esgrima; además de paratletismo (discapacidad visual, intelectual, auditiva y síndrome de down); así como seis no olímpicos: kikingmbol, ajedrez, beisbol 5, fútbol sala, karate do y patinaje.

«Las disciplinas que más inscritos tienen son fútbol sala con 607.464, seguida por kikimbol (395.739), voleibol cancha (258.970), atletismo (247.673) y beisbol 5 (92.199), pero además incorporamos a otros 605.788 estudiantes en actividades pedagógicas como los juegos tradicionales y lúdicos, miniatletismo, iniciación a la gimnasia, alfabetización del ajedrez y barras humanas», detalló el responsable de la masificación deportiva en el país.

Culminada la fase intercursos el 27de marzo, en seguida se activarán la etapa parroquial y municipal del 13 de abril al 22 de mayo, continuará con las eliminatorias estadal del 29 de junio al 3 de julio y culminará con las competencias nacionales pautadas para el 14 al 30 de julio en Zulia, Falcón y Trujillo

F/Mindeporte