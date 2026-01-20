Yare retumbó con el Grito de los Carnavales Turísticos 2026

Al ritmo de la samba y con el colorido de las danzas nacionalistas, el pueblo de San Francisco de Yare, municipio Simón Bolívar del estado Miranda, celebró el «Grito de Carnaval 2026», evento que marca el inicio de la edición número 44 de estas festividades turísticas.

El desfile partió desde la plaza roja Monumento a los Diablos Danzantes, y recorrió la tradicional ruta de las carrozas, los zanqueros, las soberanas 2025, mini reinas y las candidatas de este año. Además, la jornada contó con la participación de 15 agrupaciones de samba y el talento de «Danzas Yanfras», Danzas Nacionalistas Raíces del Folclore y Danzas Machillandas, quienes ofrecieron un espectáculo de joropo.

Al respecto, la presidenta del Comité Organizador de los Carnavales Turísticos Yare 2026, Lisbeth Madera, dio la bienvenida a las fiestas de este año y destacó que las carnestolendas serán una ocasión para celebrar por la paz de los pueblos del mundo. “Más que un grito de carnaval, este es un grito por la paz y la unión”, subrayó.

F/VTV