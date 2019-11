Yojhan Quevedo no se rindió y jugó hasta en Bélgica

Hasta el momento tiene una average superior a los 400 puntos

El receptor Yojhan Quevedo vivió un verano inusual. El receptor jugó en la Liga Bolivariana y al poco tiempo aceptó un contrato para probar suerte en el beisbol de Bélgica. Había pasado siete años en el sistema de granjas de Marineros de Seattle antes de ser dejado en libertad.

Luego pactó con Orioles de Baltimore en 2018 y apenas participó en 38 encuentros en Clase A avanzada, su mayor nivel en las menores. Después de quedar campeón con Cardenales de Lara y viajar a la Serie del Caribe en Panamá, no pudo conseguir un contrato en el beisbol organizado y decidió esperar a que cambiara el viento mientras actuaba en el circuito bolivariano.

“Duré como un mes jugando con Michigan de Lara, luego me llegó la oportunidad de jugar en Europa en una Liga de Bélgica y realmente me fue muy bien”, comentó el bateador de 25 años a Pedro Felipe Hernández de prensa LVBP.

Hay mucha diferencia entre el beisbol que se juega en la LVBP y el que se desarrolla en la Bolivariana o Bélgica. Aunque son las mismas reglas, el protocolo de juegos es muy particular: “Tanto en la Bolivariana como en Bélgica se juega solo los fines de semana. Es muy distinto a jugar en la LVBP, porque aquí tienes la dificultad de que son juegos seguidos, pero tienes mayor oportunidad de recuperarte en el promedio. Allá debes esperar una semana para mejorar tu bateo”.

La actual zafra ha estado llena de oportunidades para muchos peloteros que antes no tenían espacio o recibían poco tiempo de juego debido a los galones ganados por otros en ligas asociadas a la MLB. Mientras que los que participaban en otros circuitos como los de Europa se veían lejos de la posibilidad de ganarse un lugar en la alineación regular. Este año no es el caso. Durante las dos primeras semanas del campeonato han aparecido en los rosters activos de los equipos 28 peloteros que actuaron en ligas del Viejo continente, cuatro de ellos en la poca publicitada Bélgica, una nación más conocida por su fútbol.

“Yo jugué con Luis Torres (Cardenales) y Anderson Martínez (Bravos de Margarita). También estaba (Anderson) Gerdel (Bravos), pero con otro equipo, el Spartans (de Koninklijke Deurne). De hecho, ellos me contactaron cuando estaba aquí con Michigan, que necesitaban un bateador y el dueño de Braves (de Brasschaat) me ofreció la oportunidad de ir allá. Llegué como a mitad de temporada”, relató Quevedo, quien ayudó a Braves a alzar la copa de campeón. “La liga es muy nueva, pero bien organizada. El nivel también es muy bueno”, acotó.

La pelota comenzó a crecer en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y Bélgica fue miembro fundador de la Confederación Europea de Beisbol en 1953. Hoy en día 44 clubes forman la Federación Real de Beisbol y Softbol de Bélgica, con 4.000 miembros y más de 2.900 jugadores activos, de acuerdo con la página web del organismo.

Quevedo reconoció que a pesar de ser un país futbolero el auge en el juego de las bolas y los strikes lleva aficionados a los estadios para ver los encuentros de pelota: “Me trataron muy bien. No me puedo quejar. Los estadios, como en todos lados, hay unos muy buenos y otros regulares, pero la gente iba a ver los juegos y eso era interesante, porque al ser fines de semana y que prefieran el beisbol en lugar del futbol, dice bastante. Cada estadio estaba a 40 minutos de distancia, así que realmente no eran muy lejos los traslados”.

Mantenerse activo durante el verano boreal, en especial en Bélgica, le dio la posibilidad de llegar y rendir como receptor titular del mánager Luis Ugueto después de batear para .246 (154-38) en sus tres temporadas previas como suplente de Lara: “Yo trabajé mucho allá y luego en la temporada muerta. No habían dicho quién sería el receptor, así que hice el mejor trabajo posible hasta conseguirlo y, bueno, aquí estamos”.

El toletero de los crepusculares y el campocorto Anthony Pereira de Navegantes del Magallanes amanecieron compartiendo el primer lugar en average de la LVBP, con .467. Algo que el año pasado era impensable debido a la poca actividad ofensiva que tenía el zuliano por la presencia de Francisco Arcia como careta regular.

“Nunca había comenzado tan explosivo como lo estoy haciendo ahora y debo continuar. Los muchachos me echan broma y otros me dicen que me mantenga”, concluyó este trotamundos de la pelota.

