Yulimar Rojas clasifica a la final del Mundial de Atletismo en Tokio

La campeona olímpica y plusmarquista universal, Yulimar Rojas, aseguró este martes su pase a la gran final del salto triple en el Mundial de Atletismo de Tokio, tras registrar un salto de 14,49 metros en la ronda clasificatoria.

La venezolana, conocida como la Reina del Triple Salto, volverá a competir en una final mundial luego de dos años de ausencia en el máximo nivel competitivo, con la mira puesta en conquistar su quinta corona al aire libre consecutiva.

La definición de la prueba está pautada para el 18 de septiembre a las 7:55 a.m. (hora de Venezuela), donde Rojas enfrentará a rivales de peso como Jasmine Moore (EE. UU.) y Liadagmis Povea (Cuba), quienes llegan con marcas de la temporada de 14,68 y 14,84 metros respectivamente.

Rojas, poseedora del récord mundial en pista cubierta con 15,74 metros, busca extender su reinado en el atletismo y seguir escribiendo historia para Venezuela.

T/CO