Yulimar Rojas: Competir en Venezuela después de 10 años era algo que me pedía el corazón

La campeona olímpica y récord mundial del salto triple, Yulimar Rojas, volvió a competir en Venezuela tras diez años de ausencia y lo hizo con oro en la III parada de la Liga Nacional de Atletismo, celebrada en el Estadio Olímpico Nacional Brígido Iriarte de Caracas. Su regreso emocionó a la afición que ovacionó cada uno de sus intentos.

“Competir en mi tierra después de tanto tiempo era algo que me pedía el corazón. Reviví a aquella niña que soñaba con volar lejos y que empezó en este estadio con un objetivo”, expresó la atleta en sus redes sociales, visiblemente conmovida.

Rojas aseguró que cada aplauso y gesto de apoyo del público le devolvió la energía tras superar dos años complejos en su carrera.

Con saltos de 14.38 y 14.24 metros, la venezolana selló una victoria contundente frente a sus compatriotas Orneliz Ortiz y Oriana Carpio. Agradeció a Dios, a su familia y a los fanáticos que colmaron las gradas, señalando que colgarse una medalla en su país “no tiene precio”.

Rojas, de 29 años, destacó que la Liga Nacional de Atletismo es un motor fundamental para proyectar a las nuevas generaciones y se mostró orgullosa de ser parte de este impulso. “Hoy celebro mi regreso con la certeza de que siempre se puede soñar más alto”, afirmó.

Su triunfo no solo reafirma su dominio en la disciplina, sino también el valor de volver a competir en el país que la vio nacer como leyenda.

T/CO