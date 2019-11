Yulimar Rojas: “Es un honor representar a Venezuela”

También estará en la entrega de premios de la Odepa

Acompañada de su entrenador, el medallista olímpico cubano Iván Pedroso, la talentosa triplista Yulimar Rojas estuvo en Mónaco para la celebración de la prestigiosa gala de los World Athletics Awards a la que fue invitada por ser finalista de la categoría a Mejor Atleta Femenina del Año, que finalmente lideró la estadounidense poseedora de dos récords del mundo en los 400 vallas, Dalilah Muhammad.

Con solo 24 de años de edad, la criolla se codeó con grandes y experimentadas figuras en la disciplina entre ellas la diez veces campeona del mundo, la jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, Sifan Hassan, Brigid Kosgei y a la ganadora del galardón, Dalilah Muhammad, que tan solo este año consiguió proclamarse campeona en la Liga de Diamantes y en la cita universal del atletismo celebrada en Doha.

“Cuando me nominaron me emocioné muchísimo. Luego el público tenía que votar para seguir avanzando y sentí todo el apoyo que me dieron. Ahora estamos felices. Para mí siempre será un honor estar entre las mejores del mundo y representar a mi país», expresó Rojas sobre su experiencia en los premios de la World Athletics.

PANAM SPORTS

Como recompensa por la gran temporada que vivió Yulimar Rojas durante 2019, en la que se ubicó a solo nueve centímetros del récord mundial del salto triple (15,41. Meeting de Andújar), tendrá una segunda parada el 13 de diciembre para participar en la entrega de premios de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), también conocida como Panam Sports, ceremonia en la que también estará como nominada a Mejor Atleta de las Américas.

Esto tras su actuación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en los que se quedó con la medalla de oro y rompió la marca del campeonato en la especialidad de los tres pasos a la fosa (15.11m).

En esta ocasión sus contendientes serán la mexicana Paola Longoria (racquetbol), la estadounidense Chloe Dygert (ciclismo), la nadadora Delfina Pignatiello y la jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce (atletismo).

