Yulimar Rojas está nominada al premio Atleta del Año 2020 por la World Athletics, reseñaron medios deportivos. Con 25 años (cumplidos el 21 de octubre) posee una medalla de plata olímpica, cuatro títulos mundiales (dos en pista abierta y dos en pista bajo techo), campeonatos sudamericanos, una medalla de oro panamericana, la segunda mejor marca de la historia en salto triple en pista abierta (15,41) y este año rompió el récord mundial de salto triple en pista bajo techo con 15,43 metros.

En un año complicado debido a la pandemia de Covid-19, la saltadora ganó cinco competencias y obtuvo registros históricos: salto largo (Valencia, España, 6,59 m), salto triple (Meeting Metz Moselle Athlelor de Francia, 15,03), récord mundial bajo techo de salto triple en Villa Madrid, España (15,43 m), salto triple en el Herculis de Mónaco, Liga Diamante (14,27) y mejor marca del año al aire libre y líder mundial del año en un tope control en Castellón, España (14,71).

«El récord lo ha significado todo. No podía creérmelo, pero trabajaba por eso y me demostré que puedo lograr todas mis metas y todo lo que me proponga. Fue uno de los mejores días de mi vida», expresó Rojas.

«El Consejo Mundial de Atletismo (50%) y la Familia Mundial de Atletismo (25%) darán sus votos por correo electrónico. Los fanáticos (25%) pueden votar en línea a través de las plataformas de redes sociales de World Athletics. Los gráficos individuales de cada nominado se publicarán en Facebook, Twitter e Instagram esta semana; un ‘me gusta’ en Facebook e Instagram o un retweet en Twitter contará como un voto», explica el comunicado de la World Athletics.

La votación culminará 15 de noviembre, cuando la World Athletics anuncie cinco finalistas. Los World Athletics Awards 2020 se entregarán el 5 de diciembre. El ganador se anunciará en la ceremonia virtual.

Junto a Rojas figuran en la lista de candidatas para obtener el galardón las neerlandesas Femke Bol y Sifan Hassan, las etíopes Letesenbet Gidey y Ababel Yeshaneh, las kenianas Peres Jepchirchir, Faith Kipyegon y Hellen Obiri, la británica Laura Muir y la jamaicana Elaine Thompson-Herah.

T/ Redacción CO

Caracas