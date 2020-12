Yulimar Rojas iluminó el planeta como la atleta más destacada

La elegancia, la plasticidad y sus extraordinarias condiciones físicas que la llevaron a batir el récord mundial bajo techo de salto triple femenino convirtieron a la venezolana Yulimar Rojas en una de las estrellas más luminosas del firmamento deportivo del planeta, en un año signado por la Covid-19, que inclusive obligó a la postergación de varios eventos de trascendencia, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio.

La anzoateguiense registró en Madrid, en febrero, la mejor marca mundial de la historia de su especialidad en pista cubierta, con un salto de 15,43 metros y también la más más destacada de 2020 al aire libre con 14,71 en Castellón, España, lo cual fue suficiente para que la World Athlétics la designara el 5 de este mes la Atleta Mundial del año, para superar en la votación a la holandesa Sifan Hassan, la etíope Letesenbet Gidey, la keniana Peres Jepchirchir y la jamaicana Elaine Thompson, y se convirtió en apenas la tercera latinoamericana en apoderarse del prestigioso galardón, después de la cubana Ana Fidelia Quirót (1989) y su archirrival colombiana Caterine Ibargüen (2018).

Sin embargo, sus espectaculares registros no le bastaron para ganar ´por unanimidad –como pudiera esperarse- el premio como la Atleta del Año en Venezuela, otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos, en el cual obtuvo 100 de los 108 votos posibles para el primer lugar, en una distinción que logra por cuarta ocasión.

“No tengo palabras… Esto significa mucho para mí. Los sueños sí se hacen realidad, porque esto era un sueño, ser la mejor atleta del mundo y entrar en ese libro de las leyendas mundiales”, expresó, en unas declaraciones difundidas por su equipo de trabajo, al conocer que se había apoderado del primero de dichos reconocimientos.

En lo que respecta al premio Atleta del Año de Venezuela, que este año no hizo la usual división entre aficionados y profesionales debido igualmente a la prolongada inactividad debido a la Covid-19, Yulimar, invicta en las cuatro competencias en las que intervino, fue escoltada en la votación de los miembros del CPD por el grandeliga de los Bravos de Atlanta Ronald Acuña, la futbolista Oriana Altuve, el karateca Antonio Díaz, el también balompedista Yangel Herrera y el espadista Rubén Limardo, quien este año fue exaltado al Salón de la Fama de la Esgrima Mundial, completando el cuadro de finalistas.

“Estoy muy feliz y agradecida con el Círculo de Periodistas Deportivos, por consagrarme este 2020 como la Atleta del Año. Esto me motiva a seguir adelante, a seguir dejando el nombre de mi país en alto y dando de qué hablar en el mundo deportivo, y que el Círculo de Periodistas Deportivos esté allí a mi lado como lo han estado, apoyándome”, por cuarta vez en la historia y primera por una razón distinta a guerras mundiales, los Juegos Olímpicos, manifestó Rojas, quien también se hizo acreedora de este lauro en 2016, 2017 y 2019.

Luis Aparicio, con siete, Andrés Galarraga con seis y Miguel Cabrera, con cinco, son los deportistas con más premios del CPD.

La Junta Directiva del Círculo de Periodistas Deportivos, debido a la escasa actividad deportiva este año a consecuencia de la pandemia, optó por algunas menciones especiales y declaró a Katiuska Santaella, presidenta de la Federación Venezolana de Judo, y a Eduardo Álvarez, máxima autoridad del Comité Olímpico Venezolano, como Dirigentes del Año, al COV y al Ministerio del Deporte/IND como Entidades Deportivas, por su trabajo durante este período marcado por el coronavirus, al equipo nacional de voleibol masculino y a su director técnico Ronald Sarti como Selección y Entrenador, respectivamente, y a Cardenales de Lara, campeón de la campaña 2019-2020 del béisbol profesional, como Equipo Profesional.

LOS MEJORES DEL PAÍS

A la mejor triplista mundial de la actualidad, y favorita para conquistar el oro en Tokio 2021, la acompañaron entre las y los mejores deportistas de nuestro país en 2020, a punto de expirar, el ya mencionado Ronald Acuña, quien en una muy corta temporada de Grandes Ligas logró su segundo Bate de Plata, con 40 imparables, 14 jonrones, 29 remolcadas; 11 dobles, promedio al bate de .250, 406 de OBP, .581 de slugging y 60 pinches en 202 apariciones

Por su parte, Oriana Altuve encabezó con 13 a las goleadoras de la Liga Iberdrola 2019-2020, en la cual fue declarada la Mejor Jugadora Iberoamericana; Antonio Díaz, ahora que el karate-di tendrá cabida en la más importante cita multidisciplinaria del deporte universal, finalmente en febrero hizo realidad el sueño de clasificar para unos Juegos Olímpicos y estará en los de Tokio; Yangel Herrera, factor clave para que su club, el Granada, clasificara y avanzara en la Liga Europea; Rubén Limardo, en enero aseguró su presencia en tierras niponas para el año próximo, luego de conquistar bronce en la Copa del Mundo, además de ser exaltado al templo de Por cuarta vez en la historia y primera por una razón distinta a guerras mundiales, los Juegos Olímpicos los inmortales de su disciplina.

También destacaron por cuarta vez en la historia y primera por una razón distinta a guerras mundiales, los Juegos Olímpicos en este accidentado 2020 la judoca Anriqueli Barrios, convirtiéndose en apenas la tercera venezolana en clasificar a la final de un Grand Slam, ganando plata en el de Budapest; Rosa Rodríguez, logrando oro en el lanzamiento de martillo del Nacional de Eslovenia y en el Clásico “Kip Leino” de Kenia y plata en la República Checa y el segunda base de los Indios de Cleveland César Hernández, único criollo en ganar este año el Guante de Oro.

El 2020 también dejó las dolorosas partidas físicas del “Señor Baloncesto”, Leonardo Rodríguez, ex presidente del CPD; los periodistas y reporteros gráficos Rafael “Cc” Mujica, Enrique “Chichí” Hurtado, Miguel SanMartín, Osman Cárdenas, Santos Colmenares, Ángel Navas Aveledo, Rinolfo Quintero, la Dama Olímpica, Flor Isava; la leyenda del béisbol, Remigio Hermoso, la ex atleta paralímpica Sarai Marcano, Jacinto “Chinto” Hida Por cuarta vez en la historia y primera por una razón distinta a gue Por cuarta vez en la historia y primera por una razón distinta a guerras m Por cuarta vez en la historia y primera por una razón distinta a guerras mundiales, los Juegos Olímpicosundiales, los Juegos Olímpicosrras mundiales, los Juegos Olímpicoslgo, pilar del atletismo, la futbolista Javiela Liendo, el ex ligamayorusta Jhonny Paredes, Michel Martínez, del bádminton y Enrique “Conejo” Fonseca, el último de los “Héroes del 41”, entre otras y otros.

TOKIO PARA EL 2021

Una de las principales noticias del año en materia deportiva, se conoció el 24 de marzo: la posposición, debido a los estragos que ya comenzaba a causar el coronavirus en el mundo, de los Juegos Olímpicos de Tokio, pautados para efectuarse entre el 24 de julio y el 9 de agosto de este año y que ahora se realizarán, “con o sin pandemia”, el próximo verano boreal.

Tras varias marchas y contramarchas, promesas de que el más importante evento deportivo del planeta mantendría su fecha programada, pero sobre todo después de escucharse voces urgiendo su postergación, como las de la poderosa Federación de Natación estadounidense,

Por cuarta vez en la historia y primera por una razón distinta a guerras mundiales, los Juegos Olímpicos no se celebrarían en la fecha prevista. Tokio, tampoco pudo montar los de 1940 debido al segundo conflicto bélico global.

Al hacerse el anuncio oficial, el presidente del Comité Olímpico Venezolano, Eduardo Álvarez Camacho, expresó que su homólogo en el Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, “actuó con mucha responsabilidad al tomar esta decisión. Muchos piensan que llegó un poco tardía, pero creemos que no, porque en esto hay muchas cosas en juego y Thomas no podía jugar con el presupuesto de un país, no podía decidir el aplazamiento, sin conocer si ellos podían mantener esa inversión, con todo lo que tiene que ver con la preparación de sus atletas, de sus voluntarios, con los eventos test de evaluación de las instalaciones, con los contratos de sponsors, con los derechos de televisión”.

“Él, antes de tomar esa decisión, debía consultar con cada uno de los miembros del movimiento olímpico internacional, como los comités olímpicos nacionales, los atletas élite con su comisión, su comisión de entrenadores, con las federaciones internacionales, para mantener una coherencia en el discurso y reunirse con el Comité Organizador y el gobierno japonés”, remató en esa oportunidad el ahora Dirigente Deportivo del Año en nuestro país.

OTRAS SUSPENSIONES

Otros importantes eventos deportivos cuyas temporadas fueron objeto de suspensiones temporales fueron las principales ligas de fútbol europeas, la NBA –con un campeonato en plena marcha y que tuvo como punto de inflexión la forma burlona en la cual se comportó el pívot francés Rudy Goebert, quien luego resultaría positivo para el virus junto a algunos otros jugadores, obligando a la paralización del torneo- y las Grandes Ligas, en plenos entrenamientos de primavera.

Finalmente, los dos campeonatos se reanudaron bajo la modalidad de “burbujas”, titulándose conjuntos de la misma ciudad: los Lakers y los Dódgers de Los Ángeles.

En Venezuela, no hubo temporada de la Liga Profesional de Baloncesto –hace poco más de un mes se inició la Superliga, con impulso del Gobierno nacional, en la cual se acaba de coronar Spartans, del Distrito Capital- y se retrasaron entre otros el fútbol y el béisbol rentado, cuya zafra comenzó el 27 de noviembre.

La Fórmula-1 también sufrió modificaciones en su programación, aunque no en sus resultados habituales: el inglés Lewis Hamilton igualó al legendario alemán Michael Scumacher como el más ganador de títulos mundiales, con siete e impuso récord de triunfos en grandes premios con 92.

KOBE Y DIEGO

El año, entre sus comienzos y postrimerías, también ha dejado dos pérdidas que conmocionaron al mundo más allá del deporte, las de los míticos Kobe Bryant y Diego Armando Maradona, ambos entre los mejores exponentes de la historia de sus respectivas disciplinas.

El 26 de enero, el helicóptero habitualmente utilizado por Kobe Bryant, de 41 años, para evadir el caótico tráfico de la californiana ciudad de Los Ángeles se desplomó con él, su hija Gianna de 13 años –considerada una promisoria figura del baloncesto femenino, pese a su corta edad- y otras siete personas a bordo.

Bryant, fue legendaria figura de los Lakers, único club cuyos colores defendió en sus 20 campañas en la National Basketball Association (NBA, por sus siglas en inglés), en las cuales anotó un total de 33.643, el tercer mejor registro de la historia superado por LeBron James apenas un día antes de la tragedia que terminarían con su vida.

Precisamente la reacción de James al bajar del avión que trasladaba al equipo desde la Costa Este de Estados Unidos, donde habían jugado contra los Sixers de Philadelfia y enterarse de la tragedia, fue la que pudiera reflejar con mayor propiedad el impacto causado en el mundo por el terrible suceso.

Desolado, lloroso, el jugador se dirigió hacia el terminal del Aeropuerto de Los Ángeles, cabizbajo, cubriendo su rostro con un pañuelo.

«No estoy listo pero aquí voy. Hombre, estoy sentado aquí tratando de escribir algo para esta publicación, pero cada vez que lo intento, empiezo a llorar de nuevo solo pensando en ti, en mi sobrina Gigi y la amistad / vínculo / hermandad que tuvimos Literalmente apenas escuché tu voz el domingo por la mañana antes de dejar Philly para volver a Los Ángeles. Nunca pensé ni en un millón de años que sería la última conversación que tendríamos ¡WTF! ¡Estoy desconsolado y devastado, hermano!», escribiría James luego en su cuenta de Instagram.

El baloncesto, el mundo del deporte entraron en shock. Hubo un emotivo acto semanas más tarde en el Staples Center la casa de Bryant y, meses después, como en una suerte de tributo póstumo, los Lakers se titularon en la final frente a los Miami Heats, luego de 10 campañas sin saborear un campeonato.

El 25 de noviembre, mientras dormía recuperándose de una operación a la cabeza, falleció quien es considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, desatando muestras de dolor en todo el planeta, incluso entre aquellas y aquellos que no eran amantes de esta disciplina.

“El Pelusa”, polémico, valiente, irreverente, amado, venerado por multitudes, fue el autor del que tal vez fue el primer gesto antimperialista sobre un engramado de fútbol, el de “La mano de Dios” marcando la primera de sus dos dianas a la selección de Inglaterra en México 86, precediendo al que 5 minutos después incrustó en las redes enemigas luego de literalmente dejar tendidos en el camino a cinco, seis rivales, en el considerado el mejor gol de la historia de estos eventos. Fue una sutil, pero contundente venganza ante la representación del país que invadió el territorio argentino de Las Malvinas cuatro años antes.

Cuestionado por los hipócritas que consideraron “políticamente incorrectas” su amistad con líderes de la talla de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, del presidente Nicolás Maduro, por asumir posiciones en defensa de los más humildes, los desposeídos, considerado el Dios más humano que haya existido, como lo definiera el genial Eduardo Galeano, “el Diego” no tuvo ningún reparo en oponerse a un poder supranacional como la FIFA, denunciando abiertamente su corrupción interna, al igual que la existente en la Asociación de Fútbol Argentino.

Fue velado en la Casa Rosada, Palacio Presidencial de su país, apenas el segundo deportista en recibir tal honor, despupes del múltiple campeón mundial de automovilismo Juan Manuel Fangio.

En el camino de este trágico 2020 también se quedaron los integrantes del Salón de la Gama de las Grandes Ligas Tom Seaver, Lou Brock, Bob Gibson, Joe Morgan y Whitey Ford y el héroe italiano del Mundial de España 82 Paolo Rossi, entre otros.

T/ Jimmy López Morillo

F/ Cortesía

Caracas