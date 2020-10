Yusmeiro Petit: «Estamos jugando con entusiasmo»

En series de división será un duelo al mejor de cinco careos

Este zuliano «brazo de goma» ya está listo para las series de división de la Liga Americana, cuando Atléticos de Oakland enfrente a Astros de Houston en un duelo al mejor de cinco careos, que se disputarán en el Dodger Stadium. Con 35 años, Yusmeiro Petit viene de trabajar 2.1 innings en la Serie del Wild Card, en la que los californianos dejaron en el camino a Medias Blancas de Chicago.

En su labor permitió cuatro hits y par de carreras, sin boletos y par de ponches. En su carrera tiene registro de 3-0, con 2.55 de efectividad en 17.2 innings de postemporada, contando su actuación con Gigantes de San Francisco en 2014, cuando ganó la Serie Mundial, aparte de los años 2019 y 2020 con su actual club.

En series de división solo tuvo una actuación y fue memorable en 2014, cuando lanzó seis innings en blanco, con apenas un hit y siete ponches de relevo para llevarse la victoria en el triunfo de 2-1 en 18 entradas ante Nacionales de Washington. Houston había ganado en el oeste de la Americana el banderín en las últimas tres temporadas, pero este año escoltó a Oakland, con récord negativo de 29-31. Los californianos le ganaron la serie particular 7-3 y terminaron en la cima con balance de 36-24, según nota de prensa por Cárdenas Sports Media.

Sobre la serie ante los «patiblancos» comentó: “En el primer juego nos costó mucho hacer carreras, pero pudimos hacerlas en el segundo y en el tercer juego para conseguir la victoria. Los muchachos ya sintieron lo que es ganar en playoffs, que es importante, porque una cosa es jugar, no ganar y tener esa sensación de que volviste a fracasar, pero uno va haciendo los ajustes para ir consiguiendo las metas, que en este caso fue obtener dos victorias seguidas que nos permiten llegar con entusiasmo para enfrentar a un rival que conocemos bien”.

Sobre la serie ante los siderales sentenció: “Esta va a ser una serie con mucha rivalidad, porque ellos no solo están dolidos porque les ganamos la división, sino que les duelen los comentarios por la trampa que hicieron (en 2017) y van a querer demostrar que pueden ganar. Nosotros les jugamos bien a ellos en la temporada y sabemos que esos bates en cualquier momento se pueden prender, pero nosotros estamos listos para responder, porque hemos hecho un buen ajuste a sus pitchers y hemos aprovechado sus errores».

PITCHEO DISMINUIDO

El zuliano agregó: «Ya no tienen el mismo bullpen ni la misma rotación. Va a ser una serie caliente, porque aunque ya no son los reyes de la división van a querer buscar lo más preciado, que es avanzar y llegar a la Serie Mundial. Pero nosotros estamos listos para quitarle ese sueño, porque tenemos un buen equipo que le dio la batalla todo el año, tanto en su casa como en la nuestra, y ahora en una sede neutral no van a tener esa ventaja que les daba la localía. La clave para nosotros será ganar el primer juego y no dejar que ellos se levanten. Pienso que el primer juego es el que va a decidir todo”.

Sobre la experiencia de Oakland en playoffs, analizó: “Gracias a Dios, hemos estado en situación de playoffs desde que estoy aquí en Oakland y hemos tenido un grupo muy interesante, con buenos novatos y jugadores de experiencia. En los años anteriores la inexperiencia nos mató en el wild card, por eso este año nuestro objetivo era ganar la división y lo logramos. Los abridores han madurado bastante y han aprendido de las otras temporadas. Los errores que se cometían antes, este año no se cometieron. Chris Bassitt ha mejorado muchísimo y lanzó un gran juego en el segundo de la serie ante Chicago, y eso llevó a tener a todo el bullpen disponible en el juego tres. Los bateadores han agarrado experiencia también, tienen sus altas y bajas, como todos en una temporada, pero hemos puesto todo en conjunto y esperamos seguir avanzando en esta serie divisional”.

Sobre su mentalidad en esta nueva postemporada en su carrera es optimista: “Esta postemporada la afronto como si fueran juegos normales. Trato de que la presión no influya mucho, aunque se supone que estamos en una serie divisional en la que los juegos son más serios y ahora es al mejor de cinco, que da mayor tiempo para respirar y reaccionar. Mi mentalidad es de un juego normal, aunque sé que con el pasar de los juegos tenemos que equivocarnos menos para poder seguir avanzando, porque aquí el que se equivoca menos es el que avanza”.

“También trato de ser un mentor con los muchachos jóvenes, porque un juego de playoff no es lo mismo, porque los errores se pagan muy caros, Hay que estar enfocados al 100% y eso trato de inculcárselo a los muchachos de Oakland, que han ido adquiriendo ese conocimiento en estos tres años consecutivos que tenemos en la postemporada”, finalizó el zuliano.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía Cárdenas Sport

Caracas