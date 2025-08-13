Yván Gil: Cuba es cuna de la resistencia antiimperialista y símbolo de dignidad

«Cuba es cuna de la resistencia antiimperialista y símbolo de dignidad, autodeterminación y compromiso con los derechos de los pueblos. En esta fecha renovamos nuestra denuncia del bloqueo criminal de más de 60 años que impone Estados Unidos a esta nación hermana y honorable», expresó el canciller de la República, Yván Gil, en su canal de Telegram.

Venezuela hoy recuerda a uno de los más grandes revolucionarios de América Latina y del mundo: el Comandante Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, que en 1959 derrocó la dictadura de Fulgencio Batista y estableció un gobierno socialista fundamentado en la igualdad, la soberanía y la solidaridad internacional; así lo afirmó Gil.

Destacó que gracias a Fidel Castro, «Cuba ha consolidado un sistema de salud y educación gratuitos, llevando sus programas solidarios a médicos y educadores cubanos a todos los rincones del planeta» y continúa honrando sus principios socialistas y humanistas, resistiendo y proyectando su ejemplo de lucha y dignidad en el mundo.

Este 13 de agosto, se conmemora en Venezuela y Cuba el 99.º aniversario del natalicio de Fidel Castro, quien nació en 1926 y dejó el enunciado de la unidad del pueblo, la preservación de los valores conquistados y la defensa de la soberanía ante cualquier peligro de invasión, y sobre todo que la orden de combate está siempre dada y que la palabra rendición no existe en el diccionario revolucionario.

F/VTV