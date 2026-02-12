Yván Gil: “Juventud venezolana siempre ha sido revolucionaria, heroica e imparable

Como parte del Día de la Juventud, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil destacó el papel histórico y protagónico de los jóvenes en la defensa de la soberanía nacional, al tiempo que resaltó que la “juventud venezolana siempre ha sido revolucionaria, heroica e imparable”.

A través de un mensaje publicado en su canal de Telegram, Gil recordó la importancia de esta fecha patria que conmemora la Batalla de La Victoria, ocurrida en 1814 durante la guerra de la independencia.

“En esa ocasión, el general José Félix Ribas lideró a un grupo de estudiantes y seminaristas sin experiencia militar que, con valentía, defendieron la ciudad de La Victoria, en el estado de Aragua, logrando una victoria crucial sobre las tropas realistas”, escribió en la publicación.

F/VTV

F/Imagen Referencial