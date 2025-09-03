Yván Gil se reúne con el embajador de la India para impulsar la cooperación bilateral en diversas áreas

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, se reunió hoy con el embajador de la República de la India en el país, Shri P K Ashok Babu, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales.

El encuentro, que tuvo lugar en la capital venezolana, se centró en la revisión de la agenda de cooperación mutua en áreas clave.

Según un comunicado difundido por el ministro Gil en su canal de Telegram, ambas partes coincidieron en la importancia de seguir avanzando en la cooperación en los sectores cultural, comercial, de transporte, salud y medioambiente. Este compromiso busca no solo el desarrollo conjunto, sino también el beneficio recíproco para ambas naciones.

La reunión reafirma los esfuerzos de ambos gobiernos para profundizar sus lazos diplomáticos y de cooperación, abriendo camino a futuras iniciativas que beneficien a sus ciudadanos.

T/Agencia