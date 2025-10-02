Yván Gil: Única alternativa de nuestros pueblos es reafirmar su soberanía e independencia

Este 2 y 3 de octubre, se lleva a cabo la Conferencia Internacional «Colonialismo, Neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental» en la Casa Amarilla «Antonio José de Sucre», donde participan autoridades, intelectuales e investigadores especializados en el estudio de los procesos de colonización imperial.

En ese sentido, el canciller de la República, Yván Gil, durante su intervención, agregó que «la única alternativa que tienen nuestros pueblos es la independencia y la soberanía, es la construcción de una patria propia, que dé a sus ciudadanos los beneficios sociales, políticos, económicos y que realce su dignidad».

Agregó que hoy con el legado de El Libertador Simón Bolívar, «construimos nuestra patria, resguardando el legado que nos dieron los libertadores sobre estas tierras desde el Esequibo hasta el occidente del país, una nación toda que fue capaz de echarse en sus hombros la liberación de casi todo un continente».

«Porque nosotros sí creemos en la independencia, sí somos antiimperialistas, somos anticoloniales y junto a un ejército latinoamericano, construimos esta verdad que hoy la Revolución Bolivariana con el presidente Nicolás Maduro al frente, defiende con la mayor de las fierezas, valentía y amores», destacó.

Por otro lado, indicó que «hoy nos convocamos en un momento histórico trascendental, cuando vemos las secuelas del colonialismo que persisten y vemos al neocolonialismo, nos hace enfrentarnos a un panorama que requiere la unión y la fuerza que lucha por la independencia».

