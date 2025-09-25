Yván Gil: Unidad de Latinoamérica es una necesidad estratégica para defender el territorio

«La unidad latinoamericana y caribeña no es una aspiración simplemente romántica, es una necesidad estratégica, es el camino para defender nuestro territorio», declaró el canciller de Venezuela, Yván Gil en la reunión el XXVI Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), en Nueva York, EEUU.

«Nuestra región tiene una misión clara: navegar las tormentas que las potencias lanzan en nuestros mares, de manera fragmentada; o hacerlo como región unida, consciente de su peso colectivo y su potencial extraordinario», estimó Gil.

América Latina como Zona de Paz

Por consiguiente, se debe elevar la proclama de América Latina como Zona de Paz a criterio del funcionario venezolano, como defensa de dicho principio rector y herramienta política, la cual fue adoptada como visión de futuro en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) de 2014 en La Habana, Cuba.

«Abogamos por un mundo libre de estas amenazas y nuestra región debe ser un ejemplo de compromiso y de seguridad humana. La defensa de esta Zona de Paz es, por tanto, la defensa de nuestra autodeterminación, es un escudo contra la injerencia y una garantía para la estabilidad interna».

Reiteró que Venezuela no se cansara de exigir el respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados, y «reconocer el derecho a elegir su propio destino».

T/CO con información de Medios nacionales