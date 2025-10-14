Yván Gil: Valores de Simón Bolívar inspiran lucha frente a nuevas amenazas imperiales

“Hoy, 212 años después, Venezuela enaltece de nuevo la lucha de Bolívar por la libertad, la igualdad y la soberanía nacional y de nuestros pueblos de América del Sur. Valores que nos inspiran a continuar luchando frente a nuevas amenazas imperialistas. ¡Somos hijos e hijas de Libertadores!”, reseña una publicación de Telegram del canciller de la República, Yván Gil.

El mensaje del canciller venezolano lo hizo tras recordar que el 14 de octubre de 1823, Simón Bolívar recibió el título de Libertador de Venezuela, conferido por la Municipalidad de Caracas tras su regreso a la ciudad.

Asimismo, Gil manifestó que este nombramiento se realizó como reconocimiento a sus victorias contra las tropas españolas en la Campaña Admirable, que liberó a los pueblos del occidente del país y permitió la creación de la Segunda República.

Tras el nombramiento de Libertador, el padre de la patria reaccionó con la siguiente proclama: “El título de Libertador, es el título más glorioso y satisfactorio para mí que el cetro de todos los imperios de la tierra”.

