Zajárova: Rusia se opone al uso de la fuerza por parte de EE.UU. en Venezuela

Rusia se opone al uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela, declaró este viernes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova.

«La lucha contra las drogas no debe usarse como herramienta de presión contra Estados soberanos. Nos oponemos al uso de la fuerza para interferir en los asuntos internos y suponemos que, cuando se trata de combatir el narcotráfico, principalmente en Estados Unidos, lo que se necesita es la consolidación de los esfuerzos internacionales, así como de los esfuerzos regionales», declaró.

«La solución eficiente podría encontrarse en los esfuerzos colectivos y en los mecanismos legales internacionales, y naturalmente abandonando esta presión militar a gran escala que el Pentágono ha estado ejerciendo. Esto va mucho más allá de los objetivos declarados por la parte estadounidense y socava la soberanía de Venezuela», agregó.

La vocera también hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que evalúe este paso como corresponde, a fin de prevenir un «escenario desastroso».

Sus declaraciones se producen en el contexto del anuncio de la’Operación Lanza del Sur’ por parte del Pentágono.

Según el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, la misión busca «eliminar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y proteger nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente».

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, indicó que el Kremlin espera que Washington no tome medidas que puedan desestabilizar la situación en Venezuela y el Caribe.

