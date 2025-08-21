Zarpó primer buque del ALBA con 6.100 toneladas para la región

Con más de 6.100 toneladas de fertilizantes, alimentos para consumo humano y animal, zarpó este jueves desde el Puerto de La Guaira el primer buque de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La iniciativa busca consolidar el comercio intrarregional bajo un esquema solidario, complementario y de beneficio mutuo.

La ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, destacó que este primer envío representa un paso decisivo para los países miembros del bloque regional. “Este zarpe es muy importante porque es el primero de muchos otros que vendrán. Estamos compartiendo lo que producimos como pueblos soberanos en un esquema ganar-ganar, donde todos los pueblos ganamos porque somos pueblos hermanos”, expresó.

Godoy subrayó que el esfuerzo forma parte de los planes de integración productiva que impulsan los países del ALBA para contrarrestar la “arremetida imperial” y abrir espacios a un comercio justo y equitativo. “Estamos fortaleciendo el comercio intrarregional, compartiendo lo que producimos los pueblos soberanos de la región. Es un día de gloria para la Patria grande y para nuestra América, como la llamó Martí», agregó.

Por su parte, el secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Rander Peña, aseguró que la puesta en marcha de este buque constituye la concreción de acuerdos adoptados en la cumbre del bloque celebrada en diciembre de 2024. Allí se definió la creación de instrumentos para fortalecer la soberanía alimentaria, como AgroALBA y Alba Azul, a los que ahora se suma este barco como herramienta logística.

“Mientras que otros imperios despliegan barcos militares en el Caribe para intimidar y amenazar la paz, la Alianza Bolivariana envía barcos llenos de alimentos y soluciones. Esta es la expresión concreta de que el bloqueo se vence con voluntad política”, afirmó Peña.

El funcionario explicó que ya existe un mapeo de los nichos productivos de los países miembros para priorizar exportaciones e importaciones en el marco del ALBA. “Lo que estamos viendo hoy es la solución real para los pueblos. En los próximos meses se desarrollará el Consejo de Complementación Económica y se celebrarán rondas de negocios entre productores y empresarios de la región, de modo que la integración se traduzca en beneficios concretos para la gente”, adelantó.

El buque del ALBA recorrerá diferentes destinos en el Caribe y América Latina, estableciendo las primeras rutas marítimas regulares del bloque para el comercio intraregional. Según las autoridades, este esquema permitirá abaratar costos, asegurar suministros estratégicos y promover un desarrollo compartido.

El zarpe contó además con la presencia del presidente del Banco del ALBA, Raúl Li Causi, la viceministra Daniela Cabello y representantes de la agencia Venexporta.

