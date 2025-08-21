ZEE de La Guaira y Caracas impulsarán eje agrícola

La Zona Económica Especial (ZEE) de La Guaira presentará próximamente un “Plan Maestro” que contempla el desarrollo de un eje agrícola conectado con Caracas, con el objetivo de expandir su enfoque más allá de la industria y la tecnología.

Marcos Meléndez, autoridad única de la ZEE, explicó que actualmente se ejecutan 12 proyectos: seis en fase de operación, cuatro en diseño y dos en instalación.

Entre los avances destacados, mencionó la instalación de una fábrica de fibra óptica de origen iraní y la adecuación de plantas para la producción de hilos, pantallas LED e insumos médicos para el sector hospitalario.

Meléndez destacó que estas iniciativas buscan diversificar la economía nacional desde lo local, impulsando tanto el desarrollo industrial como agrícola de la región.

