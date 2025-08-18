Durante su reunión en el Despacho Oval con el presidente estadounidense, Donald Trump, el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió la posibilidad de que se celebren unas elecciones presidenciales en Ucrania.

Con ello, al responder a la pregunta correspondiente, indicó que «para ello harían falta unas condiciones de seguridad». En este contexto, considera que haría falta un alto al fuego en todos los ámbitos del campo de batalla y «habría que trabajarlo en el Parlamento al estar el país en condición de guerra». En respuesta a ello, Trump bromeó al respecto. «¿Entonces quiere decir, que si dentro de tres años y medio estaremos en guerra con alguien, no habrá más elecciones?»

Antes de su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump para solucionar por vía política el conflicto Rusia-Ucrania. El líder del régimen ucraniano, Volodímir Zelenski, sostuvo un encuentro en Washington con el enviado especial estadounidense para Ucrania, Keith Kellogg.

Zelenski en la reunión estuvo acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos -como Friedrich Merz, Keir Starmer y Emmanuel Macron, quienes viajaron a Washington junto al presidente ucraniano.

T y F/ VTV