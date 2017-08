Zidane, expedientado y multado por criticar la sanción de Cristiano Ronaldo

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) abrirá expediente informativo e impondrá una sanción económica al entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, por sus declaraciones sobre la suspensión de cinco partidos del jugador del club blanco Cristinano Ronaldo.

Así lo ha publicado este miércoles el diario Marca, que cita a “fuentes federativas” que afirman que las palabras del técnico no han gustado a los árbitros. “Se estudiarán sus palabras, habrá una posible denuncia y sanción económica”, dice el diario deportivo.

“Estoy muy molesto. Estamos muy molestos. No me voy a meter con los árbitros, pero cuando miras y después de todo lo que pasó pensar que (…) no va a jugar Cristiano cinco partidos con nosotros, ahí pasa algo”, dijo el entrenador del Madrid en una rueda de prensa el martes.

Zidane mostró el martes su enfado por la sanción de cinco partidos impuesta al delantero del Real Madrid por empujar al árbitro tras ser expulsado en el partido de ida de la Supercopa de España.

Ronaldo marcó tras salir del banquillo en la victoria por 3-1 frente al Barcelona en el Camp Nou, pero empujó al árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea tras ser expulsado. La federación española de fútbol impuso a Ronaldo una suspensión de cuatro partidos además de la sanción automática de un encuentro.

“Lo que pasó, pasó, pero cuando miras lo que pasó, cuando al final de todo a Cristiano le han metido cinco partidos, es mucho”.

Ronaldo vio una tarjeta amarilla cuando se quitó la camiseta tras marcar su gol, y luego una segunda poco después al entender el árbitro que simuló un penalti. Cuando el árbitro le expulsó del campo, el jugador empujó a De Burgos Bengoetxea, lo que llevó a la suspensión.

El Madrid ha apelado la sanción y el comité de la federación responderá el miércoles por la mañana, lo que significa que Ronaldo podría jugar en el partido de vuelta el miércoles en el Bernabéu.

“Lo que vamos a hacer es esperar a mañana. Mañana por la mañana se reúne el comité y después de esa reunión ya veremos lo que hacemos nosotros”, dijo Zidane.

Preguntado sobre si creía que los árbitros iban contra Ronaldo, Zidane respondió: “No lo sé. Creo que no. Espero que no. Espero que la gente lo haga con conciencia y que hagan su trabajo, pero bueno, al final yo me quedo con lo de los cinco partidos”. El defensa Dani Carvajal defendió a su compañero y consideró demasiado dura la sanción para Ronaldo, que ha visto seis tarjetas rojas con la camiseta del Madrid.

“Es una sanción excesiva. No creo que Cristiano Ronaldo quiera despreciar al árbitro y es una situación frustrante en la que le expulsan de forma injusta. Ojalá le retiren la sanción. No estoy en la cabeza de los árbitros, pero reitero que es excesiva”, declaró el jugador español, señalando que el portugués era “un referente” para la plantilla.