ZODI Bolívar en ofensiva permanente contra cualquier agresión imperial

El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) N.º 62 Bolívar, G/D Miguel Yilales Arteaga, informó la ejecución de acciones operacionales con la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) como parte de la «Operación Independencia 200», con el objetivo de frustrar una posible «parálisis estratégica» del Estado ante las amenazas imperiales.

En ese sentido detalló que en cumplimiento de las órdenes superiores y bajo el concepto de «resistencia activa y ofensiva permanente», la ZODI Bolívar llevó a cabo, en «perfecta fusión popular-militar-policial», la desconcentración de material de guerra y diversas tareas operacionales destinadas a contrarrestar la campaña aérea y el desgaste sistemático del enemigo.

Detalló que las tareas operacionales ejecutadas incluyen:

Asegurar la integridad de las autoridades del Poder Público.

Desconcentrar y preservar las fuerzas y medios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Desarrollar operaciones para el mantenimiento, control y restablecimiento del orden interno y público, bajo el control operacional a los órganos de seguridad ciudadana.

Activar, en coordinación con el Comando de la Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), el Sistema de Defensa Aeroespacial Integral, para garantizar la vigilancia y el control del espacio aéreo y las operaciones de defensa aérea.

Coordinar con el Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia la búsqueda, detección y corte de la actividad enemiga, tanto externa como interna.

El General Yilales Arteaga ratificó que estos ejercicios sirven de luz y guía, y reafirmó que «nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra integridad territorial no se negocia».

