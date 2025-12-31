ZODI de Venezuela presentaron este martes balance de operaciones de 2025

Las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) de Venezuela presentaron este martes su balance de operaciones correspondientes al año 2025, en el que informaron sobre acciones ejecutadas en distintas regiones del país para garantizar la seguridad, combatir el delito y resguardar la soberanía nacional. El reporte reafirma el compromiso indeclinable de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con la paz y la protección del pueblo venezolano.

Entre los resultados más relevantes se encuentra la inmovilización de aeronaves y la inutilización de pistas clandestinas en Apure, junto con la incautación de más de 1.400 kilos de drogas y combustible de contrabando, además del apoyo a la población durante las lluvias estacionales.

En Carabobo se decomisaron más de 100 kilogramos de sustancias ilícitas y se inutilizó una pista empleada por grupos irregulares, mientras que en Guárico se reportó la detención de sujetos vinculados al crimen organizado, la incautación de armas y explosivos y la intervención de dos integrantes de la extinta banda “Tren del Llano”.