ZODI de Venezuela presentaron este martes balance de operaciones de 2025

Las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) de Venezuela presentaron este martes su balance de operaciones correspondientes al año 2025, en el que informaron sobre acciones ejecutadas en distintas regiones del país para garantizar la seguridad, combatir el delito y resguardar la soberanía nacional. El reporte reafirma el compromiso indeclinable de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con la paz y la protección del pueblo venezolano.
Entre los resultados más relevantes se encuentra la inmovilización de aeronaves y la inutilización de pistas clandestinas en Apure, junto con la incautación de más de 1.400 kilos de drogas y combustible de contrabando, además del apoyo a la población durante las lluvias estacionales.
En Carabobo se decomisaron más de 100 kilogramos de sustancias ilícitas y se inutilizó una pista empleada por grupos irregulares, mientras que en Guárico se reportó la detención de sujetos vinculados al crimen organizado, la incautación de armas y explosivos y la intervención de dos integrantes de la extinta banda “Tren del Llano”.
El balance también incluye la participación de la ZODI Lara con más de 15 mil efectivos desplegados en 700 operativos de seguridad ciudadana, la reducción de índices delictivos en Mérida con la incautación de 76 kilogramos de estupefacientes, y la activación de la Fuerza de Tarea Los Andes en Trujillo para atender a familias afectadas por las lluvias.
En Yaracuy se destacó la desarticulación de grupos delictivos y la reducción significativa de la criminalidad, mientras que en Portuguesa se consolidaron acciones preventivas y de vigilancia para garantizar la tranquilidad pública.
Los informes de Aragua, Barinas, Falcón y Táchira también resaltaron despliegues estratégicos, incautaciones de materiales ilícitos y operativos de defensa territorial.
En conjunto, el balance operacional de las ZODI en 2025 refleja la disciplina, unidad y compromiso de la FANB en cada región del país, consolidando la defensa integral de la República y ratificando que la seguridad del pueblo venezolano es prioridad absoluta.
T/CO