En el Zulia avanzan maniobras estructurales en la Línea 1 Tablazo-Cuatricentenario

Las maniobras estructurales en la Línea 1 Tablazo-Cuatricentenario, ubicada en el Lago de Maracaibo, avanzan con firmeza mediante el reemplazo de aproximadamente 10 kilómetros de conductor, acción que brindará mayor confiabilidad al sistema eléctrico del estado Zulia.

Estas labores técnicas, ejecutadas por equipos especializados de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), contemplaron la sustitución de perfiles y cadenas de aisladores, garantizando así la operatividad de esta infraestructura estratégica.

«Tendremos un mejor servicio eléctrico en el estado Zulia porque esta línea nos permitirá darle confiabilidad al sistema y transferir más potencia», puntualizó el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, durante una inspección a las obras de alto impacto que se realizan en la estructura de 140 metros de altura.

Enfatizó que estos trabajos correctivos responden a una minuciosa planificación elaborada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, como parte de la 2T: Ciudades Humanas para el Buen Vivir, Servicios Públicos e Infraestructura, que define políticas para «mejorar todos los servicios públicos y eso es lo que estamos haciendo».

«Es mentira que va a venir una fuerza extranjera a arreglar los problemas de nuestro país, los problemas los arreglamos los venezolanos con una planificación y un programa establecido por el presidente Nicolás Maduro», recalcó Márquez, quien subrayó los esfuerzos orientados por la presidenta (E), Delcy Rodríguez, para robustecer el suministro eléctrico en el occidente.

Adicionalmente, el gobernador zuliano, Luis Caldera, destacó las significativas mejoras que, en materia de electricidad, se consolidan en la entidad. Al respecto, detalló los abordajes destinados a garantizar un mejor suministro a las comunidades a través de la instalación de transformadores y luminarias.

«Son más de 2.300 transformadores en el año 2025 que se lograron sustituir en las comunidades; son mejoras de la Planta Termozulia; es la inversión en la red de distribución, es decir, electricidad para el desarrollo de los zulianos y las zulianas», precisó.

Con estas acciones, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), garantizando mayor estabilidad al servicio brindado al pueblo zuliano.

F/Prensa MPPEE-CORPOELEC