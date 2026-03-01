Zulia confirmada como sede de los Juegos Estudiantiles

El ministro del Deporte, Franklin Cardillo, confirmó al estado Zulia como una de las sedes de la fase final de los Juegos Nacionales Estudiantiles, durante la presentación del Plan Nacional del Deporte a las autoridades gubernamentales y deportivas de la tierra del sol amado de nuestro país.

«Estamos aquí, cumpliendo las instrucciones de nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez, junto al gobernador del Zulia, Luis Gerardo Caldera, presentando el Plan Nacional del Deporte, que tiene mucho que ver con la planificación, el desarrollo técnico, metodológico, científico del deporte venezolano», recalcó el ministro Cardillo durante la visita a Maracaibo en la que supervisó las instalaciones que acogerán las finales de los Juegos Estudiantiles en julio próximo.

Áreas fundamentales

Cardillo señaló que el gobierno nacional está trabajando en tres áreas fundamentales: la masificación deportiva, la formación permanente de entrenadores, jueces, árbitros, dirigentes, especialistas en todas las áreas del deporte y voceros comunitarios, y en elevar el nivel competitivo de nuestro país.

«Estamos llevando todos esos programas de formación al estado Zulia y presentamos también lo que va a ser el plan de trabajo de los Juegos Nacionales Estudiantiles, donde nuestra presidenta instruyó que el estado Zulia sea la sede junto a Falcón y Trujillo de la fase final de los Juegos Nacionales Estudiantiles, que venimos trabajando desde el Sistema Competitivo Nacional», precisó el ministro que estuvo acompañado, además, por el viceministro de Masificación, Juan Carlos Amarante, y Fidel Madroñero, Autoridad Única del Deporte y Secretario General de Deporte en Zulia.

Generación de relevo

El ministro recalcó que están trabajando junto al gobernador Luis Gerardo Caldera en fortalecer a los atletas de alto rendimiento del Zulia para que se unan a la selecciones nacionales y contribuyan a conseguir las medallas en el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

«En el mes de abril nuestros atletas tendrán su primer gran reto internacional en los Juegos Suramericanos Juveniles de Panamá, y ya tenemos a la preselección concentrada, entrenando, preparándose en todas las disciplinas. Allí asistiremos con una delegación de 250 personas», precisó Cardillo.

También recordó que con los Suramericanos de Panamá se inicia el ciclo de la juventud que forma parte de plan que tiene el estado venezolano para fortalecer la generación de relevo del deporte nacional.

«Este años vamos a tener en Caracas, Miranda y La Guaira los Juegos Bolivarianos de la Juventud, por lo que los Suramericanos de Panamá nos sirve de preparación para que nuestros atletas se fogueen y sumen experiencia para dar el salto a la categoría adulta y formen parte de las selecciones absolutas en los próximos años», enfatizó.

Tras la reunión con las autoridades y voceros deportivos de todos los municipios del Zulia, el ministro Cardillo inauguró las nuevas residencias de la Villa Deportiva, recorrió las instalaciones de la escuela de formación del club Rayo Zuliano y entregó dotación deportiva para los clubes de los diversas disciplina que atiende esta institución.

Remodelación en marcha

Por su parte, el gobernador Luis Gerardo Caldera anunció que en materia deportiva otorgó 100 becas deportivas a los atletas de alto rendimiento, rehabilitaron 27 instalaciones con el apoyo de las comunas y tienen en marcha un plan de remozamiento de los gimnasios que acogerán las finales de los Juegos Nacionales Estudiantiles.

«Vamos a intervenir el Palacio de Combate y el Centro Deporte de la Victoria, porque somos sede de los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales y ahí vamos a tener varias competencias con más de cuatro mils personas que nos visitarán de todos los estados de la república», anunció el mandatario regional.

Prensa Mindeporte